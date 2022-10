Biden: ‘Ik denk niet dat Poetin kernwapens wil inzetten, maar erover praten werkt al destabiliserend’

In een interview met nieuwszender CNN zei VS-president Joe Biden dat hij niet denkt dat de Russische leider Vladimir Poetin kernwapens zal inzetten in Oekraïne. Maar het is ‘onverantwoordelijk’ van hem om erover te praten, aldus Biden.

Het interview van Biden met CNN-anchor Jake Tapper, dat ongeveer een kwartier duurde, had twee grote thema’s: de oorlog in Oekraïne en de verhouding van de VS met Saudi-Arabië.

Is Poetin, wilde Tapper weten, momenteel irrationeel, zoals onder meer Emmanuel Macron beweert?

Biden: ‘Ik denk dat hij een rationeel iemand is, die een complete inschattingsfout heeft gemaakt.’

‘Als je luistert naar de toespraak die hij hield nadat de beslissing (van de invasie, red) was genomen. Hij zei dat hij de leider moest van een Rusland dat alle Russischsprekenden verenigt. Ik denk dat de toespraak en zijn doeleinden irrationeel waren. Ik denk dat hij had verwacht dat hij met open armen zou ontvangen worden.’

Het draaide anders uit. De invasie werd een lijdensweg voor de Russische troepen, en Poetin dreigde met het gebruik van kernwapens. Biden waarschuwde vorige week voor het risico op een ‘nucleair Armageddon’, dat het hoogst was sinds de Cubacrisis van 60 jaar geleden.

Verwacht hij dan een kernaanval?

‘Ik denk niet dat hij (Poetin, red.) dat zal doen’, aldus Biden. Maar: ‘Het is onverantwoordelijk van hem om erover te praten, het idee dat een wereldleider van een van ’s werelds grootste kernmogendheden zegt dat hij mogelijks een tactisch kernwapen zal gebruiken in Oekraïne’. Dat heeft een destabiliserend effect, aldus de president.

‘Wat ik (vorige week, red.) benadrukte, was dat dit zou kunnen leiden naar een gruwelijk resultaat. En niet omdat iemand een wereldoorlog wil beginnen of zo, maar gewoon omdat eens een kernwapen wordt gebruikt, – de fouten die gemaakt kunnen worden, de misrekeningen: wie kan voorspellen wat zou gebeuren?’ In die zin, zei hij, had hij vorige week het woord Armageddon laten vallen.

Over de VS-respons bij een eventueel gebruik van kernwapens wilde Biden niets concreet kwijt. Alleen dit: het Pentagon werkt aan modellen.

‘Gevolgen’ voor Saudi’s

Een deel van de Democratische achterban roept om maatregelen tegen Saudi-Arabië, sinds dat land vorige week mee besliste om de olieproductie in de OPEC+landen met twee miljoen vaten per dag in te perken – een maatregel die gezien wordt als ondersteunend voor Rusland en voor een hoge olieprijs.

Biden zei aan CNN dat het tijd is om de verhouding van de VS met Saudi-Arabië opnieuw te ‘evalueren’, en dat de Saudische beslissing ‘gevolgen’ zal hebben. Concreet werd hij niet.