De nieuw verkozen Amerikaanse president Joe Biden heeft de opstelling van huidig president Donald Trump 'totaal onverantwoordelijk' genoemd. 'Er wordt een heel schadelijke boodschap gestuurd naar de rest van de wereld over hoe democratie werkt', zei hij op een persconferentie.

Trump houdt vol dat hij de rechtmatige winnaar is van de verkiezingen. Zijn regering weigert Biden te erkennen als de verkiezingswinnaar. Het overgangsteam van de Democraat krijgt daarom geen toegang tot zaken als kantoorruimte, financiering en vertrouwelijke informatie. 'Het is moeilijk om te bevatten hoe deze man denkt', zei Biden over zijn politieke tegenstander.

Biden zei niet te vrezen dat de bevolking gaat twijfelen aan de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Wel wordt volgens hem 'een verschrikkelijke boodschap afgegeven over wie wij zijn als land'.

Biden sprak zich voorts uit over hoe hij de coronapandemie in de Verenigde Staten wil aanpakken. Zo wil hij alvast naar eigen zeggen niet weten van een 'nationale lockdown'. 'Geen enkele omstandigheid kan in mijn ogen een totale lockdown op nationaal niveau rechtvaardigen. Ik denk dat dat contraproductief zou zijn', aldus de Democraat. 'Ik ga de economie niet stilleggen, punt. Ik ga het virus stoppen. Ik herhaal, geen nationale lockdown, want elke regio, elke gemeenschap is anders', vervolgde Biden.

Hij zei ook dat hij, eens hij op 20 januari zijn intrek neemt in het Witte Huis, de aanbevelingen van de wetenschappers zal volgen.

Joe Biden heeft sinds zijn overwinning bij de verkiezingen van de strijd tegen het virus zijn absolute prioriteit gemaakt. Zo benoemde hij al de leden van zijn crisiscel die de aanpak moet coördineren. In de VS zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis nu al meer dan 250.000 mensen bezweken aan covid-19. De Verenigde Staten zijn daarmee met voorsprong het ergst getroffen land ter wereld.

