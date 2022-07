Biden hekelt abortusverbod dat 10-jarig verkrachtingsslachtoffer verplicht naar andere staat te reizen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een uitvoeringsbesluit ondertekend om de rechten op abortusmedicatie te garanderen. Dat zal, gaf hij zelf toe, niet zoveel veranderen. Hij hekelde de gevolgen van de recente wetswijziging van abortus, die een 10-jarig verkrachtingsslachtoffer verplichtte te reizen voor een abortus.

Het presidentieel besluit kwam er na verspreide kritiek binnen de eigen Democratische Partij op het gebrek aan actie van het Witte Huis sinds het Hooggerechtshof twee weken geleden het federaal recht op abortus afschafte.

Bedoeling van het uitvoeringsbesluit is om de toegang tot abortusmedicatie en noodanticonceptie te garanderen, en de privacy van patiënten te beschermen. Ook moet het de veiligheid en de juridische opties verbeteren van personen die een beroep willen doen op abortusdiensten, of die aanbieden.

Ondanks dergelijke uitvoeringsbesluiten is Biden niet bij machte om het recht op abortus zelf te herstellen in het hele land. De snelste manier om dat te doen, zei Biden, is dat het Amerikaanse volk tijdens de midterm-verkiezingen in november meer Congresleden verkiest die federale wetgeving steunen om toegang tot abortus te beschermen en in de wet te garanderen.

Sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof krijgen staten afzonderlijk de keuze of ze abortus al dan niet verbieden. 13 staten hebben dat sindsdien gedaan, zei Biden, en er zullen er nog meerdere volgen. Biden verwees ook naar een geval van een 10-jarig verkracht meisje uit de staat Ohio. In die staat is abortus verboden na de zesde week. Het meisje was enkele dagen verder dan 6 weken en moest voor de abortus naar de staat Indiana reizen. Over enkele weken zal abortus ook in Indiana verboden zijn.

‘Tien jaar oud’, aldus de president, ‘Tien jaar oud! verkracht, zes weken zwanger, al getraumatiseerd, was verplicht om naar een andere staat te reizen’. ‘Ik kan me niet voorstellen dat er een meerderheid van mensen in Ohio tegen gekant is om dat meisje te helpen’.