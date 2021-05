Het Witte Huis heeft de belastingaangiftes voor 2020 vrijgegeven van president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Daarmee zetten ze een traditie voort die door Donald Trump werd genegeerd.

De vorige president weigerde zijn belastingaangiftes vrij te geven, maar Biden knoopt nu dus aan met de 'bijna ononderbroken traditie', zegt het Witte Huis. Sinds het aftreden van Richard Nixon in 1974 hadden alle Amerikaanse presidenten hun fiscale documenten publiek gemaakt, behalve Trump.

Biden en zijn vrouw gaven 607.336 dollar bruto inkomsten uit 2020 aan. Ze betaalden daarop 157.414 dollar inkomstenbelastingen. In hun thuisstaat Delaware betaalden ze nog 28.794 dollar belastingen. First Lady Jill Biden betaalde ook in Virginia belastingen: 443 dollar.

750 dollar

Vicepresident Kamala Harris en haar man, advocaat Doug Emhoff, gaven meer inkomsten aan: 1.695.225 dollar bruto. Daarop betaalden ze 621.893 dollar belastingen. In Californië betaalden ze 125.004 dollar en Emhoff droeg nog eens 56.997 dollar af in de hoofdstad Washington.

Volgens een onderzoek van The New York Times slaagde Donald Trump erin zijn fiscale factuur tot nul te herleiden in elf van achttien onderzochte jaren. In 2016 en 2017 zou hij amper 750 dollar hebben betaald. De ex-president noemde die informatie 'fake news'.

