De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag de opdacht gegeven om de vlaggen aan alle federale gebouwen halfstok te hangen. De president wilt zo de dodelijke slachtoffers die covid-19 reeds heeft geëist herdenken.

De Verenigde Staten staan op het punt de kaap van een half miljoen coronadoden te overschrijden. De gezondheidsdienst CDC gewaagde omstreeks 19.40 uur Belgische tijd van 497.415 sterfgevallen, de befaamde Johns Hopkins Universiteit van 499.309 overlijdens. Dat is zowat een vijfde van alle coronasterfgevallen ter wereld. Geen enkel ander land is zodanig getroffen.

De vlaggen blijven vijf dagen halfstok hangen, aldus woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis. Biden zal om 00.00 uur de dodelijke slachtoffers van de pandemie in een toespraak herdenken. Daarop zullen hij, vicepresident Kamala Harris en hun partners een minuut stilte houden. Het Witte Huis roept alle Amerikanen op zich daarbij aan te sluiten. (Belga)

De Verenigde Staten staan op het punt de kaap van een half miljoen coronadoden te overschrijden. De gezondheidsdienst CDC gewaagde omstreeks 19.40 uur Belgische tijd van 497.415 sterfgevallen, de befaamde Johns Hopkins Universiteit van 499.309 overlijdens. Dat is zowat een vijfde van alle coronasterfgevallen ter wereld. Geen enkel ander land is zodanig getroffen. De vlaggen blijven vijf dagen halfstok hangen, aldus woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis. Biden zal om 00.00 uur de dodelijke slachtoffers van de pandemie in een toespraak herdenken. Daarop zullen hij, vicepresident Kamala Harris en hun partners een minuut stilte houden. Het Witte Huis roept alle Amerikanen op zich daarbij aan te sluiten. (Belga)