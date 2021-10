De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag hard uitgehaald naar de houding van de Republikeinse oppositieleden in de discussies over het verhogen van het schuldenplafond. De Republikeinen spelen een "gevaarlijk spel" in het Congres, zo klinkt het.

De Amerikaanse federale overheid dreigt financieel in moeilijkheden te komen omdat het schuldenplafond in zicht komt. Dat legt vast wat het maximale bedrag is dat de Amerikaanse staat mag lenen. Als dat bedrag niet omhoog gaat, komt de overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten.

Twee weken voor het verstrijken van die deadline voert Biden de druk op de Republikeinen op. In een toespraak vanuit het Witte Huis noemt hij de oppositieleden 'onverantwoord' omdat ze de Democratische pogingen voor de verhoging van het schuldenplafond tot nu toe hebben tegengehouden.

'Niet alleen weigeren de Republikeinen hun werk te doen, maar ze dreigen ook hun macht te gebruiken om ons te verhinderen ons werk te doen: de economie redden van een catastrofale gebeurtenis. Dat is hypocriet en gevaarlijk', zo wordt Biden geciteerd door de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Als het plafond niet tijdig wordt verhoogd, komen de betalingen van de federale overheid in het gedrang. Onder meer aannemers, de lonen van ambtenaren en uitkeringen in de gezondheidszorg zullen dan niet meer betaald kunnen worden.

'Ik kan niet geloven dat een dergelijk scenario zal plaatsvinden', zegt Biden. Maar 'ik kan dat niet garanderen'.

