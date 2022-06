Biden haalt in talkshow uit naar voorganger Trump: ‘Wil misbruik van grondwet niet volgen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdagavond in een talkshow uitgehaald naar zijn voorganger Donald Trump. Toen moderator Jimmy Kimmel in zijn laatavond talkshow vroeg waarom Biden niet harder optreedt tegen het gewapende geweld in de VS antwoordde Biden: ‘Ik wil het misbruik door Trump van de grondwet en van de constitutionele bevoegdheden niet volgen.’

Biden was woensdagavond voor het eerst sinds zijn aantreden anderhalf jaar geleden te gast in een late night talkshow. In ‘Jimmy Kimmel Live!’ beantwoordde de president vragen over onder meer de recente gewapende conflicten in zijn land en over de abortuswet.

De VS zijn de laatste weken opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met wapens. Eind mei doodde een 18-jarige jongen in een basisschool in Texas 19 kinderen en 2 leraars. Zoals altijd laait dan het debat over de Amerikaanse wapenwet weer op.

De huidige Amerikaanse president benadrukte dat hij niet dezelfde fout wil maken als zijn voorganger Trump. ‘Ik wil het misbruik door Trump van de grondwet en van de constitutionele bevoegdheden niet volgen’, aldus Biden. De Democraat gaf ook een sneer aan de Republikeinen: ‘Als we hetzelfde zouden doen als zij, zou onze democratie in gevaar zijn.’

Biden beschreef de op handen zijn verstrenging van de abortuswet voorts als ‘gewoon belachelijk’. Het Amerikaanse Hooggerechtshof bevindt zich in het oog van een politieke storm sinds begin mei een ontwerpadvies uitlekte. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de conservatieve rrechters een streep wil halen door een vonnis van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus grondwettelijk werd vastgelegd. Als dat het definitieve besluit wordt, mogen de Amerikaanse staten voortaan zelf bepalen of abortus is toegestaan.