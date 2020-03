De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden haalt Arkansas en Minnesota binnen. Dat blijkt uit exitpolls. Eerder won hij ook al in vijf andere staten: Virginia, North Carolina, Alabama, Arkansas en Tennessee. Bernie Sanders won onder andere in Vermont, Colorado en Utah.

Dinsdag wordt in veertien staten en Amerikaans Samoa gestemd voor de Democratische voorverkiezingen. Biden wint volgens de voorspellingen de helft, in Arkansas, Minnesota, Tessessee, Oklahoma, Alabama, North Carolina en Virginia. Daar haalt hij veel vertrouwen uit. 'Het is nog vroeg, maar het ziet er heel goed uit, stukken beter dan een paar dagen geleden', aldus Biden. 'Voor zaterdag werd mijn campagne doodverklaard, maar na South Carolina zijn we weer terug.'

Senator Bernie Sanders lijkt de grootste uitdager van Biden te zijn. Hij won in Utah, Vermont en Colorado. In Texas gaat het om een nek-aan-nekrace tussen Sanders en Biden. In de meeste staten is het nog te vroeg om een winnaar vast te stellen. In Maine gaat het bijvoorbeeld gelijk op. En in het kiesmannen-rijke Californië zijn de stembureaus pas net gesloten.

Sanders geeft niet op

Bernie Sanders wint volgens prognoses van Amerikaanse media de voorverkiezingen in de staat Utah. Eerder haalde hij al Colorado en thuisstaat Vermont binnen.

Vanuit zijn thuisstaat verklaarde Sanders dat hij overtuigd is dat hij nominatie voor de Democratische partij voor de presidentsverkiezingen gaat winnen en dat hij 'de gevaarlijkste president in de Amerikaanse geschiedenis' Donald Trump zal verslaan tijdens de landelijke verkiezingen in november.

Sanders hekelt hoe zijn rivalen grote bedragen besteden om de verkiezingen te winnen. 'Ze hebben de steun nodig van steenrijke miljardairs. Wij zijn een beweging waar plek is voor iedereen, ongeacht afkomst of inkomen. Wij zijn de beweging waar ook de arbeider zich thuis voelt.'

Ook haalt hij uit naar Biden, die volgens hem te behoudend is. 'Met oude politiek gaan we niet winnen van Trump. Wij brengen de vernieuwing die daarvoor nodig is.'

Teleurstellende verkiezingen op Super Tuesday voor Bloomberg

Hoewel hij enorme bedragen in zijn campagne had gepompt, draai Super Tuesday uit op een sisser voor oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg.

De miljardair zou naar schatting 500 miljoen dollar uit eigen zak betaald hebben aan advertenties voor zijn campagne. Tot nu toe, met de voorlopige resultaten bekend, wint hij enkel op Amerikaans Samoa, waar slechts 6 kiesmannen worden verdeeld. Daar haalde Tulsi Gabbard bovendien 30 procent waardoor zeker één kiesman naar haar gaat.

Volgens de zenders CBS en NBC zal zijn campagneteam de situatie woensdag evalueren.

Bloomberg had niet deelgenomen aan de eerste vier democratische voorverkiezingen en rekende op stemmen tijdens Super Tuesday.

