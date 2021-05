De regering van de Verenigde Staten heeft vrijdag een logboek gepubliceerd met daarin de namen van bezoekers van het Witte Huis in januari. De regering-Biden is de eerste die volledige openheid zal geven over wie in het eerste jaar van de ambtstermijn van de president bij hem over de vloer komt, en zal dat maandelijks gaan doen.

Voormalig president Donald Trump maakte een einde aan het transparantiebeleid, een erfenis van zijn voorganger Barack Obama.

Het Witte Huis wil met het beleid invulling geven aan beloftes over 'integriteit, transparantie en vertrouwen in de overheid' die Biden heeft gedaan. In de logboeken is te zien wie het terrein van het Witte Huis wanneer heeft betreden en verlaten, en in welke hoedanigheid. In het eerste vrijgegeven logboek, van 20 januari tot 31 januari, staan zowat 400 notities, meldt het Witte Huis.

Op de lijst staan mogelijk niet alle bezoekers van het Witte Huis in Bidens eerste twaalf dagen vermeld. 'In lijn met het beleid van de regering-Obama, zal sommige informatie om redenen van privacy, nationale veiligheid of anderszins worden achtergehouden', staat in een verklaring van het Witte Huis.

Wel zal het kantoor van de president elke maand bekendmaken hoeveel bezoeken om die redenen onvermeld zijn gebleven en later alsnog informatie vrijgeven als die niet meer gevoelig is.

Voormalig president Donald Trump maakte een einde aan het transparantiebeleid, een erfenis van zijn voorganger Barack Obama.Het Witte Huis wil met het beleid invulling geven aan beloftes over 'integriteit, transparantie en vertrouwen in de overheid' die Biden heeft gedaan. In de logboeken is te zien wie het terrein van het Witte Huis wanneer heeft betreden en verlaten, en in welke hoedanigheid. In het eerste vrijgegeven logboek, van 20 januari tot 31 januari, staan zowat 400 notities, meldt het Witte Huis. Op de lijst staan mogelijk niet alle bezoekers van het Witte Huis in Bidens eerste twaalf dagen vermeld. 'In lijn met het beleid van de regering-Obama, zal sommige informatie om redenen van privacy, nationale veiligheid of anderszins worden achtergehouden', staat in een verklaring van het Witte Huis. Wel zal het kantoor van de president elke maand bekendmaken hoeveel bezoeken om die redenen onvermeld zijn gebleven en later alsnog informatie vrijgeven als die niet meer gevoelig is.