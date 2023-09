Biden geeft fiat voor nieuwe olieboringen in Golf van Mexico

De Amerikaanse regering van Joe Biden zal binnenkort vergunningen uitgeven voor olie- en gaswinning in de Golf van Mexico, tot groot ongenoegen van milieugroepen.

De Democratische president breekt zo opnieuw zijn campagnebelofte om nieuwe ontginning van fossiele brandstoffen te verbieden. In totaal komt er toestemming voor drie zones, ‘het laagste’ cijfer in de geschiedenis volgens de regering.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is de overheid wettelijk verplicht om olie- en gasvergunningen open te stellen. Enkel zo kan de overheid meer windmolenparken toestaan.

‘De administratie Biden-Harris is vastberaden om een toekomst te bouwen die is gebaseerd op schone energie en die Amerika energieonafhankelijk maakt’, zegt Binnenlandminister Deb Haaland.

Niet enkel milieuactivisten, maar ook de olie- en gasindustrie zelf is niet opgezet met de aankondiging. Het gaat namelijk om een kleiner aantal vergunningen dan onder Donald Trump werden uitgegeven. Eerder dit jaar maakte de regering een einde aan nieuwe gasontginning in het noorden van Alaska. Daarmee reageerde Biden op de klimaatcrisis. Slechts vijf maanden eerder had de overheid groen licht gegeven voor een olie- en gasproject, elders in de staat.

De relatief hoge benzineprijzen in de VS worden een politieke twistappel in de komende presidentsverkiezingen.