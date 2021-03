Migranten uit Midden-Amerika hopen dat VS-president Joe Biden zich gastvrijer opstelt dan zijn voorganger.

Sinds een aantal weken stromen opnieuw grotere aantallen migranten toe aan de zuidgrens van de Verenigde Staten, aangetrokken door de hoop dat de Democratische president Joe Biden zich gastvrijer toont dan zijn voorganger Donald Trump. In februari werden 100.000 migranten opgepakt aan de grens met Mexico, maart stevent af op 130.000. Het gaat vooral om kinderen en minderjarigen, veelal uit El Salvador, Guatemala en Honduras. De regering-Biden besliste dat ze geen onbegeleide minderjarige asielzoekers meer naar Mexico zou terugsturen, zoals Trump wel deed. Fema, een Amerikaans overheidsagentschap dat optreedt bij rampen, is naar de grens gestuurd. Het Witte Huis wil de term 'crisis' niet in de mond nemen, maar Amerikaanse media hebben het wel over een situatie die snel escaleert. Opvangcentra in Zuid-Texas zitten ondertussen helemaal vol. Kinderen worden vastgehouden in detentiecentra bedoeld voor volwassenen. De nieuwe Amerikaanse regering wordt verweten dat ze onvoorbereid is op wat zich ontvouwt aan de grens. Mensensmokkelaars in de Midden-Amerikaanse landen, waar de meeste migranten vandaan komen, beloven gezinnen dat Amerika na vier jaar Donald Trump opnieuw een toevluchtsoord is, zo berichten kranten. Ze vragen tot tienduizend dollar voor de reis naar het noorden. De regio gaat gebukt onder de nazinderende gevolgen van enkele natuurrampen en de coronapandemie, bovenop geweld en endemische armoede. Het was van eind 2018 geleden dat dezelfde aantallen gezien werden. Toen besliste de regering-Trump kinderen van hun ouders te scheiden om nieuwkomers af te schrikken, wat ze in binnen- en buitenland op felle kritiek kwam te staan. Honderden van die kinderen zijn tot vandaag nog steeds niet met hun ouders herenigd. Migratiehardliner Trump voerde het zogenaamde 'Migranten Portectie Protocol' in, waarbij asielzoekers prompt naar Mexico teruggestuurd worden in afwachting van een hoorzitting bij een immigratierechter in de VS. Wachttijden van meer dan een jaar waren daarbij niet ongewoon. Omwille van strenge coronaregels werden asielprocedures nagenoeg stilgelegd. Biden houdt het MPP-beleid voorlopig in voege, behalve voor minderjarigen dan. Goed 90 procent van de minderjarigen die nu arriveren worden ondergebracht bij ouders of familieleden die al in de VS verblijven. Maar omdat de overheid handen tekort komt en daarom achterstand oploopt zitten ze langer dan wettelijk toegelaten in hechtenis. Elke regering maakt een piek mee in de migratiecijfers. Maar Biden wordt verweten dat hij ze zelf veroorzaakt heeft. Maandag trok een groep Republikeinse volksvertegenwoordigers naar de grensstreek voor een bezoek aan opvangcentra en aan de grenswacht. Achteraf wierpen ze Biden toe op onder meer Fox News dat hij de migranten aantrekt door zijn recente versoepelingen. Zodoende speelt hij in de kaarten van mensensmokkelaars en drugskartels, klonk het. Op zijn eerste dag in het Witte Huis tekende Biden een decreet dat uitwijzingen stillegt voor migranten zonder papieren die voor 20 november in het land arriveerden. De president wil ook werk maken van een hervorming die kan leiden tot naturalisatie voor de geschatte 11 miljoen sans-papiers in de VS. Maar die plannen dreigen draagvlak te verliezen nu opnieuw meer migranten toestromen. Menserechtenverdedigers nemen het Biden dan weer kwalijk dat hij niet snel genoeg komaf maakt met Trumps immigratiebeleid. En zo zit de Democraat in het defensief. Zijn verkiezingsbelofte voor een humaner migratiebeleid wordt meteen danig op de proef gesteld.