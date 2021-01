Dat zal hij doen door het uitschrijven van decreten, een vaak gehanteerde praktijk door presidenten aan het begin van hun ambtstermijn. Het voordeel van die werkwijze is dat Biden op die manier het Congres kan omzeilen, dat wellicht nog even zoet zal zijn met de procedures tegen Trump.

De nieuwe president zal woensdag onder andere het door Trump ingevoerde inreisverbod voor inwoners uit enkele -overwegend islamitische- landen afschaffen. Ook wil hij zijn land opnieuw laten toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs, verklaarde Ron Klain, de toekomstige stafchef van Biden, zaterdag. Biden zal na zijn eedaflegging ook een honderd dagen durende mondmaskerplicht afkondigen op plaatsen waar de federale overheid het voor het zeggen heeft, zoals bijvoorbeeld in overheidsgebouwen. En er zijn nog andere richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus in de maak. Klain lichtte niet alle decreten toe, maar gaf wel mee dat ze allen betrekking hebben op de vier prioriteiten van Joe Biden, zijnde de strijd tegen het coronavirus en tegen de klimaatverandering, de heropleving van de economie en het bevorderen van de sociale en raciale rechtvaardigheid. 'De verkozen president Biden zal laten zien dat Amerika terug is, en hij zal maatregelen nemen die ervoor zorgen dat Amerika opnieuw zijn plaats inneemt in de wereld', aldus nog Klain.