De Amerikaanse president Joe Biden hoopt dat de evacuaties uit Afghanistan tegen 31 augustus zullen afgerond zijn, maar tegelijk sluit hij een verlenging van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op de luchthaven van Kaboel niet uit. Hij heeft de perimeter rond de luchthaven van Kaboel vergroot, om de evacuaties beter te doen verlopen, en om extra tegen aanslagen te kunnen beveiligen.

Dat zei hij zondag vanuit het Witte Huis.

Eind augustus was de deadline die Biden had aangekondigd: tegen 31 augustus zouden alle Amerikaanse troepen teruggetrokken zijn uit Afghanistan. 'We hopen dat we die niet moeten verlengen', aldus Biden, 'maar er komt denk ik een discussie met de legertop waarin we nagaan hoever we staan'. Over de verlenging is nog niet met de taliban gesproken, aldus Biden.

Volgens Biden werden sinds juli al zo'n 33.000 mensen uit Kaboel geëvacueerd. Dit weekend alleen al waren het er 11.000. Dat gebeurde chaotisch, er vielen zelfs doden bij gedrum buiten de luchthaven.

Biden, die tot dusver niet veel aandacht gaf aan de misstanden aan de luchthaven, ging er zondag even op in. 'Het is hartverscheurend. We zien het, we voelen het. Je kunt niet toekijken en niets voelen. Niets aan deze inspanning is gemakkelijk'.

Hij herhaalde wel dat het niet eenvoudiger zou geworden zijn door de terugtrekking van VS-troepen uit te stellen. De chaotische taferelen zouden er hoe dan ook gekomen zijn. De evacuatie van duizenden mensen is 'hard en pijnlijk'. Hij waarschuwde 'dat er nog veel kan misgaan'.

Biden kondigde ook aan dat hij de veiligheidsperimeter rond de luchthaven van Kaboel heeft uitgebreid. Dat is gebeurd in afspraak met de taliban. Door de uitbreiding moet de opvang in de luchthaven en de verwerking van evacuaties gemakkelijker verlopen. Ook kunnen de VS-troepen zichzelf en de aanwezigen op de luchthaven beter beveiligen tegen een eventuele aanslag op afstand van IS Afghanistan, aldus Biden.

Commerciële vluchten

'Elke Amerikaan die naar huis wil, zal naar huis kunnen', zei hij ook nog. En ook de Afghanen die de VS hielpen zullen 'verwelkomd' worden, weliswaar na screening in de 'afhandelingsstations' die in ruim twintig landen zijn opgericht.

Dinsdag bespreken de leiders van de G7 op een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline. 'We zullen zien wat we kunnen doen', zei Biden hierover. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten al andere landen helpen bij de evacuaties en dat zij hiermee zullen doorgaan.

Biden bevestigde ook dat commerciële luchtvaartmaatschappijen opgevorderd werden om geëvacueerden naar de VS te brengen, niet vanuit Kaboel maar vanuit de twintig landen waar de Afghanen gescreend worden.

Dat zei hij zondag vanuit het Witte Huis.Eind augustus was de deadline die Biden had aangekondigd: tegen 31 augustus zouden alle Amerikaanse troepen teruggetrokken zijn uit Afghanistan. 'We hopen dat we die niet moeten verlengen', aldus Biden, 'maar er komt denk ik een discussie met de legertop waarin we nagaan hoever we staan'. Over de verlenging is nog niet met de taliban gesproken, aldus Biden. Volgens Biden werden sinds juli al zo'n 33.000 mensen uit Kaboel geëvacueerd. Dit weekend alleen al waren het er 11.000. Dat gebeurde chaotisch, er vielen zelfs doden bij gedrum buiten de luchthaven. Biden, die tot dusver niet veel aandacht gaf aan de misstanden aan de luchthaven, ging er zondag even op in. 'Het is hartverscheurend. We zien het, we voelen het. Je kunt niet toekijken en niets voelen. Niets aan deze inspanning is gemakkelijk'.Hij herhaalde wel dat het niet eenvoudiger zou geworden zijn door de terugtrekking van VS-troepen uit te stellen. De chaotische taferelen zouden er hoe dan ook gekomen zijn. De evacuatie van duizenden mensen is 'hard en pijnlijk'. Hij waarschuwde 'dat er nog veel kan misgaan'.Biden kondigde ook aan dat hij de veiligheidsperimeter rond de luchthaven van Kaboel heeft uitgebreid. Dat is gebeurd in afspraak met de taliban. Door de uitbreiding moet de opvang in de luchthaven en de verwerking van evacuaties gemakkelijker verlopen. Ook kunnen de VS-troepen zichzelf en de aanwezigen op de luchthaven beter beveiligen tegen een eventuele aanslag op afstand van IS Afghanistan, aldus Biden. 'Elke Amerikaan die naar huis wil, zal naar huis kunnen', zei hij ook nog. En ook de Afghanen die de VS hielpen zullen 'verwelkomd' worden, weliswaar na screening in de 'afhandelingsstations' die in ruim twintig landen zijn opgericht. Dinsdag bespreken de leiders van de G7 op een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline. 'We zullen zien wat we kunnen doen', zei Biden hierover. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten al andere landen helpen bij de evacuaties en dat zij hiermee zullen doorgaan.Biden bevestigde ook dat commerciële luchtvaartmaatschappijen opgevorderd werden om geëvacueerden naar de VS te brengen, niet vanuit Kaboel maar vanuit de twintig landen waar de Afghanen gescreend worden.