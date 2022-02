De Amerikaanse president Joe Biden en Duits bondskanselier Olaf Scholz hebben maandag tijdens hun ontmoeting in het Witte Huis de verbondenheid tussen hun landen onderstreept. 'Duitsland is een van Amerika's naaste bondgenoten', verklaarde Biden. 'We werken intensief samen, bijvoorbeeld in de strijd tegen de Russische agressie tegen Oekraïne', voegde Scholz eraan toe.

De Duitse bondskanselier werd er door enkele bondgenoten van beschuldigd te weinig druk uit te oefenen op Rusland. Ook in de Verenigde Staten was twijfel gerezen of men wel op Duitsland kon rekenen. Zo zorgde de Duitse weigering om wapens aan Oekraïne te leveren voor irritatie. Ook de controversiële gaspijpleiding Nord Stream 2, waardoor Duitsland voor zijn gastoevoer nog afhankelijker zou worden van Rusland, is een doorn in het oog van de VS.

Het Westen beschuldigt Rusland ervan een mogelijke invasie van Oekraïne voor te bereiden. Rusland ontkent dat in alle toonaarden, maar wil van het Westen wel enkele toegevingen, waaronder het feit dat Oekraïne nooit tot de NAVO mag toetreden.

