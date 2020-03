De Democratische presidentskandidaten Joe Biden en Bernie Sanders hebben tijdens een televisiedebat forse kritiek geuit op de wijze waarop de Amerikaanse president Donald Trump de uitbraak van het coronavirus te lijf gaat. Biden stelde voor het leger in te zetten. Hij liet weten dat hij een vrouwelijke kandidaat vicepresident zal kiezen.

De twee Democratische kandidaten, die samen uitvechten wie het in november opneemt tegen Trump tijdens de presidentsverkiezingen, moesten het vanwege de coronacrisis zonder publiek stellen.

Van bij de elleboogbegroeting stond het debat, uitgezonden door CNN, in het teken van corona.

De twee kandidaten vonden dat president Trump te laat de noodtoestand had uitgeroepen, en de ernst van de situatie had onderschat.

Voormalige vicepresident Biden zei bereid te zijn het leger in te zetten tegen het longvirus. 'Dit lijkt op oorlog. En tijdens een oorlog doe je alles wat nodig is om voor onze mensen te zorgen.' HIj wil dat militairen onder meer lokale autoriteiten helpen bij het bouwen van ziekenhuizen. Sanders viel Trump ook hard aan. 'We moeten deze president het zwijgen opleggen. Omdat hij het werk ondermijnt van artsen en wetenschappers die de Amerikanen proberen te helpen. Het is onaanvaardbaar om hem te horen praten over niet-feitelijke informatie.'

Vrouwelijke vicepresident

Biden liet weten een vrouw als kandidaat vicepresident aan te stellen als hij wordt verkozen. 'Als ik tot president word gekozen, zal mijn kabinet, mijn regering, op het land lijken. En ik beloof dat ik een vrouw zal benoemen en kiezen als vicepresident. Er is een aantal vrouwen die gekwalificeerd zijn om morgen president te zijn.' Sanders zei dat hij 'een heel sterke neiging' had om ook voor een vrouw te kiezen.

De confrontatie tussen de gematigde Biden, die aan kop gaat tijdens de Democratische voorverkiezingen, en zijn belangrijkste rivaal, de democratische socialist Sanders, zou oorspronkelijk in Phoenix plaatsvinden. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het debat gehouden in een studio in Washington, zonder publiek.

De onderlinge posities zijn intussen bekend. Het onderling debat was, misschien door het gebrek aan publiek, minder scherp dan bij vorige confrontaties.

In principe zijn er dinsdag voorverkiezingen in Arizona, Illinois, Ohio en Florida. Die staten hebben laten weten de stembusgang gewoon door te laten gaan. Er worden wel extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de stemhokjes schoon blijven. Maar die beslissing wordt toch weer in twijfel getrokken nu nationaal bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen verboden zijn. Vraag is of stembureaus kunnen verhinderen dat er vijftig mensen samenkomen.

Voorverkiezingen in Louisiana en Georgia zijn uitgesteld.

De twee Democratische kandidaten, die samen uitvechten wie het in november opneemt tegen Trump tijdens de presidentsverkiezingen, moesten het vanwege de coronacrisis zonder publiek stellen. Van bij de elleboogbegroeting stond het debat, uitgezonden door CNN, in het teken van corona.De twee kandidaten vonden dat president Trump te laat de noodtoestand had uitgeroepen, en de ernst van de situatie had onderschat. Voormalige vicepresident Biden zei bereid te zijn het leger in te zetten tegen het longvirus. 'Dit lijkt op oorlog. En tijdens een oorlog doe je alles wat nodig is om voor onze mensen te zorgen.' HIj wil dat militairen onder meer lokale autoriteiten helpen bij het bouwen van ziekenhuizen. Sanders viel Trump ook hard aan. 'We moeten deze president het zwijgen opleggen. Omdat hij het werk ondermijnt van artsen en wetenschappers die de Amerikanen proberen te helpen. Het is onaanvaardbaar om hem te horen praten over niet-feitelijke informatie.' Biden liet weten een vrouw als kandidaat vicepresident aan te stellen als hij wordt verkozen. 'Als ik tot president word gekozen, zal mijn kabinet, mijn regering, op het land lijken. En ik beloof dat ik een vrouw zal benoemen en kiezen als vicepresident. Er is een aantal vrouwen die gekwalificeerd zijn om morgen president te zijn.' Sanders zei dat hij 'een heel sterke neiging' had om ook voor een vrouw te kiezen. De confrontatie tussen de gematigde Biden, die aan kop gaat tijdens de Democratische voorverkiezingen, en zijn belangrijkste rivaal, de democratische socialist Sanders, zou oorspronkelijk in Phoenix plaatsvinden. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het debat gehouden in een studio in Washington, zonder publiek. De onderlinge posities zijn intussen bekend. Het onderling debat was, misschien door het gebrek aan publiek, minder scherp dan bij vorige confrontaties.In principe zijn er dinsdag voorverkiezingen in Arizona, Illinois, Ohio en Florida. Die staten hebben laten weten de stembusgang gewoon door te laten gaan. Er worden wel extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de stemhokjes schoon blijven. Maar die beslissing wordt toch weer in twijfel getrokken nu nationaal bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen verboden zijn. Vraag is of stembureaus kunnen verhinderen dat er vijftig mensen samenkomen. Voorverkiezingen in Louisiana en Georgia zijn uitgesteld.