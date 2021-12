De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin spreken elkaar donderdag over de telefoon, zo heeft een woordvoerster van het Witte Huis woensdag aangekondigd.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin spreken elkaar donderdag over de telefoon 'om verschillende onderwerpen te bespreken, waaronder de diplomatieke contacten met Rusland', zo heeft een woordvoerster van het Witte Huis woensdag aangekondigd. Het telefoongesprek tussen de twee staatshoofden komt twee weken voor de onderhandelingen tussen de twee landen die voor 10 januari gepland zijn over verdragen over kernwapens en de toestand aan Russisch-Oekraïense grens, waar volgens het Westen Russische troepen worden samengetrokken voor een eventuele aanval.Volgens het Witte Huis zal Biden zijn collega een 'diplomatieke weg' aanbieden in verband met de spanningen rond Oekraïne.