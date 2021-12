Joe Biden en Vladimir Poetin hebben donderdagavond zo'n 50 minuten telefonisch overleg gepleegd. De Amerikaanse en Russische president probeerden een diplomatieke oplossing te bedenken in de crisis rond Oekraïne. Maar volgens verslagen achteraf werliep het gesprek in spanning en werd over en weer gedreigd.

Het telefoongesprek tussen de twee staatshoofden kwam twee weken voor de onderhandelingen tussen de twee landen die voor 10 januari gepland zijn over verdragen over kernwapens en de toestand aan de Russisch-Oekraïense grens, waar volgens het Westen Russische troepen worden samengetrokken voor een eventuele aanval. Het topgesprek kwam er op vraag van Poetin. Het was hun tweede telefoongesprek deze maand.

Het Witte Huis publiceerde na afloop een foto van Biden met de telefoon in zijn hand. Op dat moment gaf men nog de indruk dat het allemaal redelijk paisibel was verlopen. De nadruk werd gelegd op diplomatieke mogelijkheden om een escalatie te vermijden.

Toen de woordvoerders even later nadere uitleg verschaften, bleek het gesprek minder hoffelijk verlopen te zijn.

Volgens de VS zijn er momenteel 100.000 Russische soldaten samengetroept aan de grens met Oekraïne.

Biden, aldus een woordvoerder, 'maakte duidelijk dat de VS en de bondgenoten en partners gedecideerd zullen reageren als Rusland de Oekraïne verder binnenvalt'. Hij voorspelde volgens The Washington Post in dat geval nooit eerder vertoonde sancties'.

Volgens Amerikaanse bronnen twijfelt Poetin aan de te volgen koers: invasie of niet.

'Totale breuk'

De Russische versie van het gesprek vernam de wereld bij monde van Yoeri Oeshakov, de adviseur inzake buitenlandse politiek van president Poetin. Hij verklaarde dat Poetin had gezegd dat 'elke economische sanctie tegen Rusland' als het land verdere militaire actie zouden ondernemen tegen Oekraïne kon leiden tot 'een totale breuk' tussen de twee landen, die de komende generaties zouden betreuren.

Rusland eist van het Westen 'wettelijk geformuleerde veiligheidswaarborgen'. Dat was volgens Oeshakov een eis die Poetin beklemtoond had.

Harde sancties, aldus Oeshakov, zouden 'een kolossale vergissing' zijn, en 'in deze situatie kun je beter geen vergissingen begaan'. Biden had volgens hem tijdens het gesprek herhaald dat 'het onmogelijk is een kernoorlog te winnen'.

Oeshakov zei dat Poetin opnieuw gezegd had dat Rusland zich bedreigd voelt door de oprukkende NAVO. Rusland 'zal zich gedragen zoals de VS zich zouden gedragen mochten er zich aanvalswapens nabij dat land bevinden'.

De escalatie rond Oekraïne begon in 2014 toen een volksrevolte de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj verdreef. Rusland annexeerde vervolgens de Krim en ondersteunde pro-Russische milities (en nam deel aan militaire activiteit) in het oosten van de Oekraïne.

