Joe Biden en Vladimir Poetin hebben donderdagavond zo'n 50 minuten telefonisch overleg gepleegd. De Amerikaanse en Russische president probeerden een diplomatieke oplossing te bedenken in de crisis rond Oekraïne.

Het telefoongesprek tussen de twee staatshoofden kwam twee weken voor de onderhandelingen tussen de twee landen die voor 10 januari gepland zijn over verdragen over kernwapens en de toestand aan de Russisch-Oekraïense grens, waar volgens het Westen Russische troepen worden samengetrokken voor een eventuele aanval. Het Witte Huis publiceerde na afloop een foto van Biden met de telefoon in zijn hand.

Volgens Washington is er een diplomatieke oplossing mogelijk om een militaire escalatie in Oekraïne te vermijden. De Amerikaanse president herhaalde dat hij ongerust is dat er tienduizenden Russische militairen aanwezig zijn aan de Russisch-Oekraïense grens.

'Wederzijds respect'

Moskou is nog steeds overtuigd dat een dialoog 'gebaseerd op wederzijds respect' mogelijk is om uit de crisis te geraken. Voor het Kremlin hangt de veiligheid van Rusland af van een verbod op de verdere uitbreiding van de NAVO en een stopzetting van de militaire activiteiten van het westen aan de Russische grenzen.

Het was de tweede keer in drie weken tijd dat de Amerikaanse president en zijn Russische ambtgenoot met elkaar telefoneerden.

