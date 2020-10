De Democratische presidentskandidaat Joe Biden zal voor het eerst samen met zijn vroegere baas Barack Obama op een verkiezingsbijeenkomst verschijnen, zo heeft de campagne woensdag bekendgemaakt.

Dit gebeurt zaterdag in de zwaar bevochten staat Michigan. Details zijn nog niet bekend. Biden was de adjunct van Obama toen die president was. Die laatste stelt sinds een week zijn populariteit ten dienste aan zijn vroegere vicepresident. Ze zullen samen op een verkiezingsbijeenkomst verschijnen om te praten 'over het verenigen van de Amerikanen om de crisissen aan te pakken waartegen het land aankijkt en om de strijd voor de ziel van de natie te winnen.'

In 2016 heeft de Democratische kandidate Hillary Clinton verloren in Michigan, waar Obama in 2008 en 2012 overtuigend had gewonnen. Biden moet onder andere Michigan recupereren in zijn race naar het Witte Huis.

De gezaghebbende website RealClearPolitics gaf hem woensdag over de peilingen heen een gemiddelde van meer dan acht procentpunt voorsprong op Donald Trump in die staat en zeven procentpunt landelijk.

Trump trekt vrijdag naar Michigan waar zijn meetings voorheen veel volk trokken, niettegenstaande het aantal coronagevallen in de staat en in heel de VS maar blijft toenemen.

