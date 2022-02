'Er bestaat nog een cruciale kans voor diplomatie' in de crisis rond Oekraïne, zo zeiden de Britse premier Boris Johnson en de Amerikaanse president Joe Biden maandag na een telefoongesprek.

Voor Rusland is er een kans om een stap terug te zetten en een ramp in Oekraïne af te wenden, meenden beide leiders volgens het kabinet van de Britse regeringsleider. De president en de premier benadrukten dat elke verdere inval in Oekraïne zou resulteren in een langdurige crisis voor Rusland, met verstrekkende schade voor zowel Rusland als de wereld, klonk het voorts.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gaat vanaf dinsdag naar Brussel, Polen en Litouwen, zo heeft woordvoerder John Kirby van het Pentagon maandag op een persconferentie meegedeeld.

In Brussel zal de bewindsman de ministeriële Defensieraad van de NAVO bijwonen, aldus Kirby, geciteerd door nieuwszender CNN. Hij zal omtrent de Russische troepenopbouw 'in en rond' Oekraïne ook praten met 'hooggeplaatste militaire en, regeringsleiders' in België, Polen en Litouwen.

Voor Rusland is er een kans om een stap terug te zetten en een ramp in Oekraïne af te wenden, meenden beide leiders volgens het kabinet van de Britse regeringsleider. De president en de premier benadrukten dat elke verdere inval in Oekraïne zou resulteren in een langdurige crisis voor Rusland, met verstrekkende schade voor zowel Rusland als de wereld, klonk het voorts. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin gaat vanaf dinsdag naar Brussel, Polen en Litouwen, zo heeft woordvoerder John Kirby van het Pentagon maandag op een persconferentie meegedeeld. In Brussel zal de bewindsman de ministeriële Defensieraad van de NAVO bijwonen, aldus Kirby, geciteerd door nieuwszender CNN. Hij zal omtrent de Russische troepenopbouw 'in en rond' Oekraïne ook praten met 'hooggeplaatste militaire en, regeringsleiders' in België, Polen en Litouwen.