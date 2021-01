President-elect Joe Biden en vicepresident-elect Kamala Harris hebben een eerbetoon gehouden voor de 400.000 Amerikanen die gestorven zijn aan covid-19.

Ze deden dat tijdens een korte ceremonie aan het Lincoln Memorial in Washington D.C.

'Om te kunnen herstellen, mogen we niet vergeten', zei Biden. 'Het is soms moeilijk om zaken niet te vergeten, maar het is op die manier dat we kunnen genezen. Het is belangrijk om dat te doen als een natie. En daarom zijn we hier vandaag.'

Toekomstig vicepresident Kamala Harris sprak in gelijkaardige bewoordingen: 'We hebben gedurende maanden alleen gerouwd. Vanavond rouwen we tezamen en beginnen we te herstellen. We zijn misschien wel fysiek van elkaar verwijderd, maar de Amerikaanse bevolking is op een geestelijk niveau verenigd.'

Lichten

Rond de National Mall, de zone die het Lincoln Memorial, het Washington Monument en het Capitool verbindt, zijn 400 lichten neergezet als eerbetoon voor de coronaslachtoffers.

Volgens de Johns Hopkins-universiteit stierven in de VS al 401.174 mensen aan covid-19 en raakten ruim 24 miljoen mensen besmet met het virus.

Eerder op de dag gaf Biden ook al een emotionele toespraak in zijn thuisstaat Delaware. Hij hield onder meer een eerbetoon aan zijn overleden zoon Beau, die in 2015 stierf aan kanker. 'Ik heb maar van één ding spijt, dat hij hier niet is', zei Biden. 'We hadden hem moeten kunnen verkiezen als president.'

Woensdag om 12.00 uur (18.00 Belgische tijd) legt Joe Biden de eed af aan het Capitool. De eedaflegging gebeurt onder strenge veiligheidsmaatregelen nadat Trump-aanhangers op 6 januari het Capitool bestormden.

Aan de Mall zijn 200.000 Amerikaanse vlaggen neergezet - zij symboliseren de toeschouwers die er niet zullen zijn tijdens de eedaflegging: omwille van de pandemie of omwille van de verhoogde veiligheidsmaatregelen.

