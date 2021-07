De Verenigde Staten zullen hun 'gevechtsmissie' in Irak tegen het einde van het jaar beëindigen om een 'nieuwe fase' van militaire samenwerking met het land in te gaan. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden maandag gezegd.

'We zullen aan het einde van het jaar geen gevechtsmissie meer hebben' in Irak, maar 'onze samenwerking tegen het terrorisme zal doorgaan, ook in deze nieuwe fase, die we aan het bespreken zijn', verklaarde Biden, nadat hij de Iraakse premier Mustafa al-Kazimi in het Witte Huis had ontvangen. Het Amerikaanse leger zal zich dus focussen op onder meer het trainen, assisteren en helpen van het Iraakse leger in de strijd tegen de terroristische beweging Islamitische Staat (IS).

In de praktijk verandert er eigenlijk niet veel, omdat de Amerikanen nu al vooral bezig zijn met het trainen van Irakezen, zodat zij zichzelf kunnen beschermen.

De Amerikaanse president gaf echter geen details over het aantal troepen dat in Irak wordt ingezet. De VS hebben momenteel 2.500 militairen in het land. De Amerikanen trokken zich in 2011 terug uit Irak, nadat ze er in 2003 waren gearriveerd om het regime van Saddam Hoessein ten val te brengen, maar keerden in 2014 terug vanwege de strijd tegen IS.

'We zullen aan het einde van het jaar geen gevechtsmissie meer hebben' in Irak, maar 'onze samenwerking tegen het terrorisme zal doorgaan, ook in deze nieuwe fase, die we aan het bespreken zijn', verklaarde Biden, nadat hij de Iraakse premier Mustafa al-Kazimi in het Witte Huis had ontvangen. Het Amerikaanse leger zal zich dus focussen op onder meer het trainen, assisteren en helpen van het Iraakse leger in de strijd tegen de terroristische beweging Islamitische Staat (IS). In de praktijk verandert er eigenlijk niet veel, omdat de Amerikanen nu al vooral bezig zijn met het trainen van Irakezen, zodat zij zichzelf kunnen beschermen. De Amerikaanse president gaf echter geen details over het aantal troepen dat in Irak wordt ingezet. De VS hebben momenteel 2.500 militairen in het land. De Amerikanen trokken zich in 2011 terug uit Irak, nadat ze er in 2003 waren gearriveerd om het regime van Saddam Hoessein ten val te brengen, maar keerden in 2014 terug vanwege de strijd tegen IS.