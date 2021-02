Amerikaans president Joe Biden heeft dinsdag een reeks decreten ondertekend die het immigratiebeleid hervormen en het beleid van zijn voorganger Donald Trump terugdraaien.

De regering van Biden richt met name een taskforce op die moet helpen om migrantenfamilies te herenigen. Onder Trump werden duizenden kinderen van hun ouders gescheiden nadat ze waren opgepakt voor het illegaal oversteken van de grens. Zowat 600 kinderen zouden nog altijd niet herenigd zijn met hun ouders. Zowel in binnen- als buitenland veroorzaakte de praktijk ophef.

Daarnaast wordt onder meer het asielbeleid van Trump herbekeken en waar nodig aangepast. 'We willen een immigratieproces invoeren dat humaan is, dat moreel is, dat aanvragen van vluchtelingen en mensen die naar dit land willen komen, op een menselijke manier behandelt', lichtte de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, toe. 'Dat gaat tijd kosten. Het gaat niet van vandaag op morgen gebeuren.'

Eerder had Biden ook al de financiering voor Trumps 'muur met Mexico' weggenomen.

