De Amerikaanse president Joe Biden blijft erbij dat de Amerikaanse troepen het vliegveld van Kaboel op 31 augustus verlaten, zo heeft woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis berichten in Amerikaanse media bevestigd na topoverleg tussen Biden en leiders van zes andere belangrijke landen (G7).

Het VS-staatshoofd vreest voor een aanslag, maar er kan echter een situatie ontstaan waardoor de missie van de Verenigde Staten wordt verlengd.

Een voltooiing van de missie over een week is afhankelijk van "voortdurende coördinatie" met de nieuwe Afghaanse machthebbers, de taliban, benadrukte een regeringswoordvoerder. Zo moeten evacués toegang tot de luchthaven blijven krijgen. De president heeft de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken gevraagd om noodplannen, mocht een langere inzet nodig zijn.

Biden bevestigde op de G7-top dat de Amerikaanse militaire "missie" op schema ligt om tegen 31 augustus klaar te zijn", aldus het Witte Huis. Biden wil liever niet langer blijven omdat de dreiging van een terreuraanslag steeds groter wordt. Europese landen hadden aangedrongen op een verlenging om alle Afghaanse bondgenoten te kunnen evacueren die zich bedreigd voelen door de radicaalislamistische taliban. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had al gezegd dat Biden niet overstag was gegaan.

Washington evacueerde al meer dan 4.000 Amerikanen uit Afghanistan

Sinds midden augustus hebben de VS al "meer dan 4.000 houders van een Amerikaans paspoort en leden van hun gezin" uit Afghanistan geëvacueerd, zo heeft een hoge ambtenaar van het State Department dinsdag gezegd.

"Wij blijven de Amerikanen contacteren die bij de ambassade in Kaboel geregistreerd waren om uit te maken of zij nog in Afghanistan zijn en om, indien ze dat willen, hun evacuatie te faciliteren", aldus de ambtenaar die op anonimiteit stond.

België bracht zowat 250 mensen in het geheim met bussen naar luchthaven Kaboel

België heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het grootste geheim zowat 250 mensen met bussen vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel naar de luchthaven gebracht. Dat meldt VRT NWS dinsdagavond op basis van getuigenissen.

De betrokkenen kregen instructies om naar een geheime locatie in Kaboel te gaan. Met vijf bussen werden ze dan naar de luchthaven gebracht. Tot nu toe moesten de mensen zelf op de luchthaven zien te geraken. De Belgische evacuatieoperatie heeft zich dus ook buiten het terrein van de luchthaven verplaatst, al zijn er geen Belgische soldaten mee de stad in gegaan, aldus VRT NWS.

Daarover gecontacteerd door Belga, wil de regering het nieuws niet bevestigen of ontkennen.

Nederlandse soldaten halen ook in Kaboel evacués op

Nederlandse soldaten pikken ook in de Afghaanse hoofdstad Kaboel mensen op die geëvacueerd moeten worden. Dat meldt de Nederlandse regering donderdag.

Op de luchthaven van Kaboel zijn negentig militairen van de commando's, mariniers en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) aanwezig. In het belang van de veiligheid wil de Nederlandse regering verder geen mededelingen over de operatie doen, schrijven de ontslagnemende bewindslieden Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (Defensie) en Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) aan het parlement. Volgens de regering wordt alles op alles gezet om mensen op de luchthaven te krijgen. "Een deel van de aanwezige militairen assisteert de evacués om het vliegveld te bereiken", staat in de brief. De soldaten gaan naar verluidt niet ver de stad in.

De hoofdtaak van de Nederlandse soldaten is het beveiligen van de Nederlandse diplomaten op het vliegveld, de Nederlandse vliegtuigen en de te evacueren mensen. Op de luchthaven zorgen de militairen ervoor dat mensen die geëvacueerd moeten worden, het terrein van de luchthaven ook opkomen. Duizenden mensen hebben zich rond het vliegveld verzameld.

De toegang tot de luchthaven is momenteel het grootste obstakel bij de evacuatie, gezien de grote drukte bij de toegangspoorten, aldus Bijleveld en Kaag in antwoord op vragen van het parlement. Het is een chaotische situatie rond het vliegveld. Duizenden Afghanen hopen het vliegveld op te komen om zo het land te verlaten.

De Amerikanen willen op 31 augustus de evacuatie-missie beëindigen. Dat is volgens de Nederlandse regering te kort om alle te evacueren mensen het land uit te halen. De Nederlandse regering verwacht dat "de chaos rond en druk op het vliegveld nog aanzienlijk toe zal nemen" naarmate de deadline van 31 augustus nadert.

