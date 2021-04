De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in een telefoongesprek uitgenodigd voor een top "in een derde land" over alle onderwerpen die beide landen aangaan. De topconferentie zou ergens in de komende maanden moeten plaatsvinden, meldt het Witte Huis.

Oekraïne is een van die onderwerpen. Biden sprak zijn zorgen uit over de "plotselinge" Russische troepenopbouw op het bezette schiereiland de Krim en bij de grens met Oekraïne. Hij riep Poetin op tot de-escalatie en benadrukte dat de VS vierkant achter Oekraïne staan. Het Kremlin meldt dat de Russische president zijn opvattingen over het conflict met Oekraïne heeft uitgelegd.

Biden maakte verder duidelijk dat de VS stevig zullen reageren op acties van Rusland, zoals cyberaanvallen en bemoeienis met verkiezingen. De Amerikaanse president zei nog maar eens dat hij graag wil bouwen aan een stabiele en voorspelbare relatie met Moskou. De twee leiders spraken onder meer over wapencontrole en hun intentie een "strategische dialoog" aan te gaan over veiligheidsonderwerpen.

Het Kremlin laat weten dat beide partijen hun bereidheid uitspraken om gesprekken voort te zetten over het waarborgen van de mondiale veiligheid. Het is niet bekendgemaakt of Poetin is ingegaan op het voorstel voor de top. Wel wordt gemeld dat het telefoongesprek een initiatief was van Washington.

Biden wil troepen tegen 11 september uit Afghanistan terugtrekken De Amerikaanse president Joe Biden wil volgens mediaberichten alle Amerikaanse troepen tegen 11 september, de 20ste verjaardag van de terreuraanslagen op New York en Washington, uit Afghanistan terugtrekken. The Washington Post meldde dinsdag dat Biden dit wellicht woensdag zal bekendmaken. De Amerikaanse soldaten zouden in dat geval nog verscheidene maanden na 1 mei in Afghanistan blijven, de deadline die met de taliban was overeengekomen. De aanslagen van 11 september 2001, waarvoor het terreurnetwerk al-Qaida zich verantwoordelijk stelde, brachten de invasie van troepen onder leiding van de Verenigde Staten in Afghanistan teweeg. Het internationale militaire optreden leidde tot de val van het bewind van de taliban, dat weigerde al-Qaida-leider Osama bin Laden uit te leveren. Biden staat onder druk om snel over een plan voor de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten te beslissen, want daarvan hangt ook het inzetten van andere internationale troepen in Afghanistan af. Onder Bidens voorganger Donald Trump was Washington een terugtrekking tegen 1 mei overeengekomen. In ruil gingen de taliban rechtstreekse vredesgesprekken met de regering in Kaboel aan, die sinds september in Qatar plaatsvinden. Daarbij is tot nu toe geen noemenswaardige vooruitgang geboekt.

Oekraïne is een van die onderwerpen. Biden sprak zijn zorgen uit over de "plotselinge" Russische troepenopbouw op het bezette schiereiland de Krim en bij de grens met Oekraïne. Hij riep Poetin op tot de-escalatie en benadrukte dat de VS vierkant achter Oekraïne staan. Het Kremlin meldt dat de Russische president zijn opvattingen over het conflict met Oekraïne heeft uitgelegd. Biden maakte verder duidelijk dat de VS stevig zullen reageren op acties van Rusland, zoals cyberaanvallen en bemoeienis met verkiezingen. De Amerikaanse president zei nog maar eens dat hij graag wil bouwen aan een stabiele en voorspelbare relatie met Moskou. De twee leiders spraken onder meer over wapencontrole en hun intentie een "strategische dialoog" aan te gaan over veiligheidsonderwerpen. Het Kremlin laat weten dat beide partijen hun bereidheid uitspraken om gesprekken voort te zetten over het waarborgen van de mondiale veiligheid. Het is niet bekendgemaakt of Poetin is ingegaan op het voorstel voor de top. Wel wordt gemeld dat het telefoongesprek een initiatief was van Washington.