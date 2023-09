Biden bezoekt stakers autofabrieken:’Jullie verdienen veel meer dan wat jullie nu betaald krijgen’

“Jullie verdienen veel meer dan wat jullie nu betaald krijgen.” Met die woorden heeft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag stakende werknemers van autofabrieken in de staat Michigan ter plaatse een hart onder de riem gestoken. Het Witte Huis sprak van een “historisch” moment: Biden is de eerste zittende president die een stakingspost bezoekt, klonk het.

Biden bezocht stakers aan een fabriek van General Motors (GM) in Belleville, nabij Detroit. Hij droeg een pet met het logo van de vakbond UAW en sprak de stakers toe met een megafoon. “Jullie hebben veel offers gebracht toen de ondernemingen problemen hadden. Nu gaat het er ongelooflijk goed mee, en – stel je voor – het zou ook met jullie ongelooflijk goed moeten gaan”, zo zei de president.

En ook: “Wall Street heeft het land niet gebouwd, de middenklasse heeft het land gebouwd. En de vakbonden hebben de middenklasse gebouwd.”

Detroit geldt als het centrum van de auto-industrie in de Verenigde Staten. Midden september startte een staking in verschillende fabrieken van de zogenaamde Detroit Big Three: GM, Ford en Stellantis. De vakbond UAW eist een loonsverhoging van 36 procent over een periode van vier jaar, terwijl de autofabrikanten bereid waren te gaan tot 20 procent over een periode van vier en een half jaar.

Michigan geldt als een ‘swing state’ zonder duidelijke politieke kleur. De staat ging bij presidentsverkiezingen in 2016 naar de Republikein Donald Trump en vier jaar later naar zijn Democratische tegenstander Biden. Trump wordt overigens woensdag in Michigan verwacht.