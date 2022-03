De Verenigde Staten gaan niet langer olie, gas en kolen uit Rusland importeren. Dat heeft president Joe Biden dinsdag aangekondigd tijdens een toespraak vanuit het Witte Huis.

Dat verbod komt er in nauw overleg met de Europese partners, gaf Biden aan. Washington hoopt zo Poetin 'een nieuwe krachtige slag' toe te dienen. 'We zullen Poetins oorlogsmachine niet subsidiëren', zei Biden.

De Verenigde Staten zijn netto-exporteurs van energie: ze produceren meer olie en gas dan ze verbruiken. 'Daardoor kunnen we deze beslissing nemen', zegt Biden. 'Maar we werken nauw samen met Europa en onze partners om een langetermijnstrategie uit te voeren om hun afhankelijkheid van Russische energie in te perken.'

In 2021 was 8 procent van de Amerikaanse invoer van ruwe olie en aardolieproducten afkomstig uit Rusland, tegenover 30 procent voor Europa. Voor gas is Europa zelfs voor 40 procent afhankelijk van Rusland op dit moment.

'Veel Europese bondgenoten zijn niet in de positie om ons in deze maatregel te steun', erkende Biden. 'Wij kunnen deze stap zetten, anderen niet. We blijven verenigd om de druk op Poetin en zijn oorlogsmachine hoog te houden.'

Ongeveer tegelijkertijd kondigde Londen aan dat het eind dit jaar stopt met de invoer van Russisch olie. De import van gas wordt nog niet aangepakt, maar ook daar kijkt Londen naar.

De Amerikaanse president beklemtoonde verder ook dat dit verbod met een serieus prijskaartje zal komen. 'Vrijheid verdedigen zal geld kosten, dat beseffen Republikeinen en Democraten', aldus Biden. 'We moeten dit doen, en de Verenigde Staten zullen hun rol spelen zodat de kost niet enkel voor de Europese landen is.' De voorbije dagen groeide in Washington de steun voor zo'n importverbod in beide partijen.

Moskou is voor een groot deel van zijn inkomsten afhankelijk van de verkoop van olie, gas en kolen. Tot nu toe waren Russische fossiele brandstoffen grotendeels vrijgesteld van sancties omdat Europese landen hun eigen economie niet te hard willen treffen. Wel kondigde de Europese Commissie plannen aan om de afhankelijkheid van Russisch gas al dit jaar drastisch te verminderen. Verschillende landen zijn ook al op zoek naar andere bronnen van gas.

