Biden belt met McCarthy over vastgelopen onderhandelingen over schuldenplafond

De Amerikaanse president Joe Biden plant in de marge van de G7-top in het Japanse Hiroshima een telefoongesprek met de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy nu de onderhandelingen over het verhogen van het schuldplafond zijn vastgelopen. Dat meldt het Witte Huis.

De Amerikaanse media hadden eerder bericht dat McCarthy om een telefoongesprek met de president had gevraagd. Het Witte Huis liet ook nog weten dat Biden vanuit Japan nauw betrokken is bij de onderhandelingen. Zijn team informeerde hem zaterdagavond en zondagochtend over de stand van zaken. McCarthy schreef zaterdagavond (Belgische tijd) nog op Twitter dat het Witte Huis stappen achteruit zet in de onderhandelingen. “Jammer genoeg blijkt de socialistische vleugel van de Democratische Partij de leiding te hebben, zeker nu president Biden niet in het land is”, schreef hij. De Amerikaanse regering ontkent de aantijgingen en beschuldigde de Republikeinen er zelf van stappen achteruit te zetten door een voorstel op tafel te leggen met een reeks extreme eisen.

Begin juni dreigt de Amerikaanse regering de status van wanbetaler te krijgen indien Biden en de Republikeinse oppositie het niet eens raken over de verhoging van het schuldenplafond. Komt de verhoging er niet, dan zouden de Verenigde Staten moeten verzaken aan de terugbetaling van leningen, wat potentieel rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor de internationale financiële markten. Het was door de strubbelingen in de VS niet zeker dat Biden zou kunnen deelnemen aan de G7-top. Uiteindelijk trok de president wel naar Japan, maar annuleerde hij het tweede deel van zijn reis. Hij vertrekt zondagavond terug naar de VS in plaats van door te reizen naar Papoea-Nieuw-Guinea en Australië.