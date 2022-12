Biden belooft opnieuw verbod op aanvalswapens

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag opnieuw beloofd aanvalswapens te verbieden. Hij deed dat in een toespraak tijdens een herdenking van de schietpartij in een school in Sandy Hook tien jaar geleden.

Biden herinnerde eraan dat de Verenigde Staten tussen 1994 en 2004 al een verbod hadden op semiautomatische wapens. “Dat heeft gewerkt”, voegde hij eraan toe. “We kunnen het opnieuw doen.” Er gebeuren veel schietpartijen in de VS.

Volgens de website Gun Violence Archive zijn er dit jaar al meer dan 600 schietpartijen geweest met minstens vier doden of gewonden.