Bezorgdheid na brand in Iraanse politieke gevangenis

In de Evin-gevangenis is een grote brand uitgebroken. Omwonenden hoorden ook schoten. Volgens de Iraanse autoriteiten is de brand onder controle. Er zouden acht gewonden zijn gevallen. In Evin worden vele politieke gevangenen vastgehouden.

Het officiële Iraanse persagentschap bevestigt de brand in de Evin-gevangenis in Teheran. Die ontstond volgens Iran na ‘rellen’ zaterdagavond. ‘De rust in de gevangenis is teruggekeerd’, zegt een veiligheidsverantwoordelijke aan het persagentschap.

Het Iraanse persbureau Irna vernam van een brandweerman dat acht personen gewond werden.

Volgens Irna werden de rellen veroorzaakt door ‘een groep gedetineerden van een afdeling waar criminelen en hooligans opgesloten zijn’. De openbaar aanklager van Teheran stelde dat het tumult in de gevangenis niets te maken heeft met het aanhoudende protest tegen het Iraanse regime. De plek van de rellen is gescheiden van het deel van de gevangenis waar gedetineerden in de cel zitten wegens veiligheidsaanklachten.

Chaos

Het is niet mogelijk de informatie over de brand en rellen onafhankelijk te verifiëren. Duizenden videobeelden doen intussen de ronde op de sociale media over chaos rond de gevangenis. Volgens mediaberichten zakken ongeruste familieleden van gedetineerden af naar de gevangenis.

Evin geldt als een beruchte gevangenis, waar intellectuelen en politieke gevangen opgesloten zijn. Onder hen mogelijk ook VUB-professor Ahmadreza Djalali en de Belg Olivier Vandecasteele, een ngo-medewerker. In de gevangenis zijn verschillende mensen met een dubbele nationaliteit opgesloten omwille van vermeende spionage. De instelling is bekend omwille van de slechte behandeling van gedetineerden.

De jongste weken kwamen ook tientallen demonstranten in de gevangenis terecht, die opgepakt werden voor hun protest tegen het regime na de dood van een 22-jarige vrouw, Mahsa Amini, die volgens de zedenpolitie niet aan de normen inzake haarbedekking voldeed.

Op sociale media waren ook berichten over schoten in de gevangenis. Critici vrezen dat de autoriteiten de brand zelf hebben veroorzaakt om tegenstanders uit te schakelen.

De Verenigde Staten hebben hun bezorgdheid geuit over de situatie. ‘We volgen de berichten over de gevangenis heel aandachtig op’, zegt woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken via Twitter. Washington staat volgens de woordvoerder in contact met Zwitserland, dat de Amerikaanse belangen behartigt in Iran (er zijn geen diplomatieke banden tussen beide landen, red.). ‘Iran is volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van onze onterecht vastgehouden burgers. Ze moeten onmiddellijk vrijgelaten worden.’

