Op de Griekse eilanden Lesbos en Chios is het dinsdag tot confrontaties gekomen tussen honderden bewoners en politie, bij protesten tegen de controversiële bouw van nieuwe kampen voor migranten. De oproerpolitie gebruikte traangas.

Volgens het International Rescue Committee (IRC) arriveerde de oproerpolitie op de eilanden al heel vroeg in de ochtend. Zij moesten ervoor zorgen dat de bouwwerken op een veilige manier kunnen verlopen. De lokale autoriteiten en bewoners willen echter niet langer duizenden asielzoekers opvangen, omdat ze al vijf jaar de gevolgen dragen van de Europese migratiecrisis. De ordediensten gebruikten traangas en flitsgranaten tegen groepen van betogers die allerlei voorwerpen in hun richting gooiden. V

olgens een AFP-fotograaf moesten twee vrouwen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

De regering herhaalde dinsdag nog eens vastberaden te zijn de nieuwe gesloten kampen te bouwen op de overbevolkte eilanden. 'De nieuwe kampen zullen gebouwd worden en de oude overvolle kampen zullen sluiten', zei regeringswoordvoerder Stelios Petsas op zijn wekelijkse persconferentie. De bouw van de kampen op Lesbos en Chios, die elk 7.000 mensen zullen kunnen opvangen, moet deze week beginnen.

De IRC-directeur voor Griekenland, Dimitra Kalogeropoulou, is niet verbaasd dat de spanningen oplopen. 'De overbevolking op de eilanden is voor niemand goed. De lokale gemeenschappen hebben het gevoel dat hun eilanden zijn veranderd in megagevangenissen, terwijl asielzoekers worden gedwongen om in gevaarlijke omstandigheden te leven', zei hij dinsdag in een persmededeling.

Hij roept de EU-lidstaten op tot solidariteit, en het delen van de verantwoordelijkheid om mensen in nood te beschermen.

