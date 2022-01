De Russische bevolking is in 2021 met bijna 700.000 mensen gekrompen.

Dat meldt de nationale statistiekdienst Rosstat vrijdag. Het gaat om de grootste krimp sinds 2003. Het bevolkingsaantal van Rusland daalt al jaren.

In januari telde het grootste land ter wereld naar oppervlakte 145,5 miljoen inwoners, of bijna 700.000 minder dan een jaar eerder. Het cijfer bevat aan de positieve zijde dan nog migranten die naar Rusland getrokken zijn. Migranten niet meegerekend, is de bevolking met 1,04 miljoen gedaald. Dit is de hoogste terugloop sinds de val van Sovjetunie. Volgens vicepremier Tatiana Golikova was corona de grootste oorzaak achter de daling. Tot vandaag kampt Rusland met hoge besmettingscijfers.

