Demonstranten zijn maandag bij zonsopgang weer op straat getrokken in Myanmar. Zaterdag vielen meer dan 100 doden bij de aanhoudende protesten tegen de militaire staatsgreep.

De Verenigde Naties hebben het dodental zaterdag op 107 geschat, onder wie zeven kinderen. De slachtoffers vielen bij massaprotesten tegen de militaire junta op de traditionele 'Dag van de Strijdkrachten'. Er wordt verwacht dat het dodental nog verder oploopt. Lokale media schatten het dodental op 114. De militaire tv-zender Myawaddy TV maakte melding van 45 doden op zaterdag en rechtvaardigde het optreden door te zeggen dat demonstranten geweren en bommen hadden gebruikt tegen veiligheidstroepen. Sinds de staatsgreep zijn minstens 459 mensen om het leven gekomen, van wie 13 op zondag, volgens de laatste cijfers van de Association for the Assistance of Political Prisoners (AAPP), een lokale ngo die de slachtoffers van de onderdrukking registreert. Tijdens de 'Dag van de Strijdkrachten' zaterdag rechtvaardigde junta-leider generaal Min Aung Hlaing de staatsgreep door te wijzen op fraude bij de verkiezingen in november, die werden gewonnen door de partij van Aung San Suu Kyi. Maar hij waarschuwde dat daden van 'terrorisme die de rust en de veiligheid van de staat kunnen ondermijnen, onaanvaardbaar zijn.'

Ondertussen viel het Myanmarese leger, voor de eerste keer in 20 jaar, de Karen National Union (KNU) aan met luchtaanvallen. De KNU is een van de belangrijkste rebellenbewegingen van de etnische minderheid uit de zuidoostelijke staat Karen. Bij de aanvallen vielen vier doden en negen gewonden, volgens Hsa Moo, een etnische Karen en mensenrechtenactivist. Ongeveer 3.000 mensen zijn zondagnacht de Thaise grens over gevlucht uit vrees voor nieuwe aanvallen. De Thaise premier Prayut Chan-o-Cha vertelde maandag aan verslaggevers in Bangkok dat het Thaise leger zich voorbereidt op meer vluchtelingen. De internationale gemeenschap veroordeelde het optreden van het Myanmarese leger scherp en trof al meerdere sancties tegen verschillende topfunctionarissen van het leger. 'Het is absoluut schandalig', zei Amerikaansepresident Joe Biden tegen verslaggevers zondag. De diplomatieke chef van de Europese Unie, Josep Borrell, noemde het 'een onaanvaardbare escalatie van geweld.'

Twee hoge VN-functionarissen, Michelle Bachelet en Alice Wairimu Nderitu, traden hem daarin bij. In een ongebruikelijke gezamenlijke verklaring van de hoofden van de strijdkrachten van 12 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland, werd zaterdagavond het gebruik van geweld door het Myanmarese leger tegen 'ongewapende' burgers aan de kaak gesteld. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag alle Britten geadviseerd zo snel mogelijk te vertrekken uit Myanmar na 'de aanzienlijke toename van het recente geweld'. De Amerikaanse ambassade in Rangoon had haar burgers de vorige dag ook al verzocht hun verplaatsingen te beperken en riep op tot 'voorzichtigheid'. Het Myanmarese leger bracht op 1 februari de democratisch verkozen burgerleidster Aung San Suu Kyi en haar regering ten val. Sindsdien onderdrukt het de dagelijkse demonstraties die een terugkeer naar de democratie en de vrijlating van de voormalige leiders eisen.

