In Barcelona is het zaterdagavond, voor de vijfde dag op rij, tot confrontaties gekomen tussen politie en duizenden betogers. Ze protesteerden tegen de opsluiting van een Catalaanse rapper.

De betogingen begonnen dinsdag, na de arrestatie en opsluiting van Pablo Hasel (32). Die is veroordeeld tot negen maanden cel voor tweets waarin hij de monarchie en de politie beledigde, en terrorisme verheerlijkte.

De politie was zaterdagavond massaal aanwezig in de straten van Barcelona, maar ook in Madrid. Het kwam in Barcelona tot rellen toen de betogers zich begaven naar het hoofdkwartier van de politie. Daarbij werden ook winkels geplunderd. Betogers vielen ook de beurs van Barcelona aan en staken motors in brand.

In het centrum van Madrid verzamelden ongeveer 400 betogers. Ook kwamen enkele honderden actievoerders bijeen in Malaga, Cordoba en Sevilla, berichten lokale media.

In totaal zijn er al een honderdtal betogers opgepakt sinds dinsdag. Vele anderen raakten gewond, onder wie politieagenten en een jong meisje dat een oog verloor in Barcelona, waarschijnlijk door een rubberen kogel van de politie.

