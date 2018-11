Betogers brengen Franse premier niet van zijn koers af

In heel Frankrijk protesteerden zaterdag en zondag vele tienduizenden mensen tegen de geplande belastingverhogingen en het hervormingsbeleid van president Emmanuel Macron. 'De vrijheid van betoging is gegarandeerd, maar het is geen anarchie', zei Philippe daarover. 'Veiligheid was altijd de prioriteit.'

De premier heeft de boodschap van de betogers wel gehoord. 'We proberen daar een antwoord op te geven', klonk het. 'Emmanuel Macron heeft trouwens een koers uitgezet die aan een groot deel van de uitgesproken verzuchtingen tegemoetkomt.'

De Franse premier legde uit dat 'een van de engagementen van de regering is ervoor te zorgen dat op het einde van de legislatuur, en vanaf dit jaar, het niveau van belastingen en taksen daalt'. De nadruk zou dan meer komen te liggen op belastingen op CO2 en vervuiling, en minder op arbeid. 'Dat is noodzakelijk als we de Franse welvaart willen behouden.'