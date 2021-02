Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. "Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk", zegt voorzitter Wiebe Wieling aan het Nederlandse nieuwsagentschap ANP.

'Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt denk ik ieder redelijk weldenkend mens', aldus de voorzitter. 'We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten blijft? Dat is geen Elfstedentocht. Ook daar is bij ons niks in veranderd.'

Wieling en zijn medebestuursleden vinden het niettemin 'geweldig' hoe er in Nederland wordt meegedacht en meegeleefd met de Tocht der Tochten. 'Dat is fantastisch en dat snappen we ook. We willen allemaal wel eens iets anders dan elke dag en elke avond met dat virus geconfronteerd worden. Het is heerlijk om nu sneeuw en ijs te zien. Laten we ons daar eerst maar eens op focussen.'

Volgens Wieling ligt op de grote meren in Friesland 'nog niks, nul'. 'Op veel kleinere vaarten en ook op de Bonkevaart in Leeuwarden is het één vieze troep, een bruin-grijze pap die bevroren is. Er moet dus heel wat gebeuren. Het heeft vannacht ook maar 2 graden gevroren in Friesland. Nee, van Elfstedenkoorts is dus nog geen sprake. Niet hier.'

