Het lijkt een kopie van de bestorming van het Capitool in de VS nu twee jaar geleden. In de Braziliaanse hoofdstad Brasilia hebben boze aanhangers van de uiterst rechtse ex-president Jair Bolsonaro niet alleen parlementsgebouw, maar ook het presidentieel paleis Planalto en het Hooggerechtshof bestormd. De ‘bolsonaristen’ leggen zich niet neer bij de verkiezingsoverwinning van president Lula da Silva. Die was zelf niet aanwezig in de hoofdstad.

