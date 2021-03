De Amerikaanse federale politiedienst FBI zegt dat de bestorming van het Capitool het werk was van Trump-aanhangers. En niet, zoals samenzweringstheorieën willen, van vermomde extreemlinkse relschoppers.

Na de gewelddadige bestorming van het Capitool op 6 januari beweerden nogal wat Trump-aanhangers dat een deel van de relschoppers in werkelijkheid vermomde infiltranten van de extreemlinkse beweging Antifa waren geweest. Zij zouden olie op het vuur hebben gegooid om de schuld in de schoenen van het Trump-kamp te schuiven, verklaarden zelfs Republikeinse parlementsleden. Maar daar heeft de federale politiedienst FBI na grondig onderzoek geen bewijs voor gevonden, getuigde directeur Christopher Wray in de justitiecommissie van de Senaat op dinsdag. De achthonderd mensen die het Capitool binnendrongen waren wel degelijk aanhangers van toenmalig president Donald Trump, verzekerde Wray. En ze kwamen veelal uit uiterst-rechtse hoek. Wray noemde de bestorming van het Capitool het werk van binnenlandse terroristen. 'Deze aanval, deze belegering, was crimineel gedrag, niet meer of niet minder. En dit gedrag, dat wij, de FBI, als binnenlands terrorisme beschouwen, heeft geen plaats in onze democratie', aldus de FBI-chef.De bestorming vond plaats op de dag dat het Congres de verkiezingsresultaten moest bekrachtigen. Trump riep zijn aanhangers op naar het Congres te trekken om hun onvrede te uiten met wat ze als kiesfraude beschouwden. Vijf mensen, onder wie een politieagent, kwamen bij de rellen om het leven. De afgelopen weken heeft de Amerikaanse justitie meer dan 270 mensen opgepakt die vermoedelijk betrokken waren bij de bestorming, onder wie leden van de extreemrechtse knokploeg Proud Boys. De massabestorming van het Capitool was niet zomaar een geïsoleerde gebeurtenis, waarschuwde Wray. 'Het probleem van binnenlands terrorisme is al gedurende lange tijd over het hele land uitgezaaid, en het gaat niet meteen verdwijnen.' Terrorisme-onderzoeken zijn verdubbeld het voorbije jaar. Volgens Wray onderzoekt de FBI momenteel zo'n tweeduizend zaken. Vooral racistische en etnische motieven lijken binnenlandse terroristen te sturen, aldus nog Wray. Voor de FBI is dat een topprioriteit, op hetzelfde niveau als terreurbeweging Islamitische Staat. De getuigenis van Wray kaderde in een reeks hoorzittingen over het falen van de veiligheidsdiensten. Wray verdedigde zich tegen de kritiek dat de FBI tekortschoot. Daags voordien had een lokale afdeling van de opsporingsdienst gewaarschuwd voor een oproep tot 'oorlog' aan het Capitool, maar dat bericht werd klaarblijkelijk niet opgepikt. De FBI verwittigde volgens Wray al maanden voor de mogelijkheid van politiek geweld rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toch gaf hij toe dat de opsporingsdienst bekijkt waar het in de toekomst beter kan, want de aanval was volgens hem geen 'aanvaardbaar resultaat.' Tijdens een commissiezitting vorige week waarschuwde de politiechef van het Capitool dat extremisten de mogelijkheid hebben besproken het Capitool nog eens aan te vallen tijdens de eerste toespraak van Joe Biden, de opvolger van Trump, voor het Congres.