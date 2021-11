Het panel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari heeft maandag nog eens vijf mensen gedagvaard.

Onder hen zijn Roger Stone, een voormalig adviseur en oude vriend van ex-president Donald Trump, en Alex Jones, een bekende complotdenker en de oprichter van de beruchte samenzweringssite InfoWars.

Volgens het panel waren zij betrokken bij de organisatie en voorbereidingen van de mars die voorafging aan de bestorming. Daarom moeten ze getuigen en documenten overleggen.

Stone, een langdurige vriend en adviseur van de gewezen president aan wie Donald Trump gratie verleende voor andere feiten, hield aan de vooravond van de demonstratie een toespraak, en zou ook op 6 januari de massa toespreken. Hij was omringd en 'beveiligd' door leden van de extreemrechtse Oath Keepers. Meerdere leden van zijn beveiligingsgroep namen volgens het panel van het Huis deel aan de bestorming.

Alex Jones was een van de financiers van de manifestatie. Ook hij onderhoudt volgens het panel banden hebben met extreemrechtse milities Oath Keepers en Proud Boys.

Hij werd vorige week, in een heel andere zaak, nog in gebreke gesteld tijdens een proces rond zijn samenzweringstheorie over de schietpartij in de Sandy Hook-basisschool. Volgens Jones was het bloedbad in die school een verzinsel van de overheid en waren sommige nabestaanden van de slachtoffers acteurs.

Eerdere dagvaardingen

Eerder deze maand werden zes voormalige topadviseurs van oud-president Trump gedagvaard, onder meer zijn laatste stafchef Mark Meadows. Het panel heeft ook Dustin Stockton opgeroepen te getuigen. Stockton is een politiek activist die connecties zou hebben met Steve Bannon, eveneens een ex-adviseur van Trump. Bannon werd zelf al eerder gedagvaard, maar weigerde eerder deze maand te getuigen voor een parlementscommissie. Justitie klaagde hem daarom aan voor minachting van het parlement. Hierop gaf Bannon zichzelf vorige week aan bij de nationale recherche FBI. Hij kan maximaal een jaar celstraf krijgen. Ook de verloofde van Stockton en een woordvoerder van Trump zijn gevraagd te getuigen. Met de bestorming wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen werd bekrachtigd.

Meerdere Capitool-bestormers zijn al bestraft. Justitie en het panel van het Huis willen weten of er een link was tussen het Witte Huis en de Trump-aanhangers die het Capitool aanvielen.

De nieuwe dagvaardingen komen er nadat het panel van het Huis al 200 getuigen heeft gehoord.

