De FBI voert onderzoek naar 37 personen in verband met de dood van politieman Brian Sicknick (42) na de bestorming van het Capitool. Sicknick werd onder meer geslagen met een brandblusapparaat.

Dat meldt The New York Times op basis van een FBI-rapport dat de krant in handen kreeg.

Brian Sicknick, lid van het politiekorps van het Capitool, werd volgens twee getuigen met een brandblusapparaat op het hoofd geslagen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij aan zijn verwondingen overleed.

Veertien andere leden van het politiekorps van het Capitool raakten tijdens de bestorming gewond.

De FBI verzamelt getuigenissen en bekijkt filmmateriaal.

