'Beste regering, waar blijft die hypocriete cheque voor Jemen?'

U hebt ze misschien al gezien, de talrijke oproepen om 'JEMEN' naar het nummer 4342 te sms'en. Verzenders van een berichtje storten daarbij één euro, genoeg voor een dag eten, aan vzw's die in het door oorlog verscheurde land actief zijn. De actie kadert in de Warmste Week, het solidariteitsinitiatief van Studio Brussel dat traditiegetrouw de week voor kerstmis plaatsvindt.

Jemen krijgt gezien het momentum speciale aandacht. De beelden van uitgehongerde kinderlichaampjes gingen de laatste weken (nogmaals) de wereld rond en hebben ook de Vlaming niet onberoerd gelaten. Dat Vlaanderen zich bij het zien van zoveel menselijk leed als vanouds weer van zijn warmste kant toont, is mooi. Vertederend zelfs. Maar ook op bijzonder cynische wijze, erg dubbel.

Want terwijl de altruïstische burger in zijn buidel tast, draagt het politieke staatsapparaat onrechtstreeks bij aan wat een van de grootste humanitaire rampen van het afgelopen decennium is. Begin augustus nog doodde een bombardement van de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië veertig kinderen in een schoolbus. 'Officieel' vecht die coalitie tegen sjiitische Houthi-rebellen. In praktijk richt ze haar pijlen des te vaker op onschuldige burgers die door Amerikaans, Frans, Brits maar ook Belgisch wapentuig om het leven komen.

Voornamelijk Wallonië, met gewesteigendom FN Herstal op kop vaart wel bij elke Saoedische kogel die wordt afgevuurd. Maar liefst 6,7 miljoen kwam er in 2016 in het laatje door wapen- en munitielevering aan het Saoedische koninkrijk. Ondanks aanzwellend protest keurde de Waalse regering vorig jaar exportvergunningen voor 1,8 miljard euro aan wapenleveringen goed. Stuurt er nog iemand een sms'je?

Liberaal vicepremier Alexander De Croo mag zijn Waalse collega's dan wel de mantel uitvegen en smeken om een wapenembargo naar Duits model, ook het Vlaamse gewest heeft bloed aan de handen. Zo is de Vlaamse industrie goed voor het aanleveren van ondersteunend materiaal als infraroodkijkers en vizieren voor wapens en bommenwerpers. Zo'n schoolbus raak je nu eenmaal niet met de natte vinger. Het is nog slechts wachten tot de kerstperiode wanneer een politicus bij monde van de Vlaamse regering met veel bombarie zijn 'solidaire' duit in het zakje komt doen door het ingezamelde bedrag te verdubbelen.

Alsof diegene die de waterkraan deels opendraait even mee zandzakjes komt leggen.

De gevoede Jemeniet van vandaag, is de gesneuvelde burger van morgen. Vlaamse of Waalse schuld? Wir haben es nicht gewusst.

Beste regering, Vlaamse, Waalse of federale: herbekijk de diplomatieke banden met regimes als het Saoedische. Herbekijk de handel in wapens, technologie en logistieke steun met en aan staten die verwikkeld zijn in mensonwaardige conflicten, hoe economisch oninteressant dat ook mag zijn. Zet druk op elkaar. Stel de samenwerking in vraag en geef zo een krachtig signaal alvorens met veel bravoure jullie schouders onder zoveel burgerlijke solidariteit te zetten.

Laat het altruïstische initiatief niet aan ons maar neem jullie verantwoordelijkheid als hoogste vertegenwoordigers van beide gewesten en stop met het materieel sponsoren van massamoord.