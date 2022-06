De Amerikaanse president Joe Biden is diep ontgoocheld over de beslissing van het Hooggerechtshof om een wet op wapendracht in de staat New York ongeldig te verklaren.

President Biden stelt dat de beslissing ingaat ’tegen het gezond verstand en de grondwet’. Hij roept alle ‘Amerikanen op hun stem te laten horen over wapenveiligheid’, klinkt het in een persbericht van het Witte Huis. ‘Levens staan op het spel.’