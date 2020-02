De Democratische voorverkiezing in de Amerikaanse staat Nevada is zaterdag met ruime afstand gewonnen door senator Bernie Sanders. Met de nieuwe winst lijkt het steeds waarschijnlijker te worden dat Sanders de Democratische presidentsnominatie in handen zal krijgen.

Volgens exitpeilingen en de eerste officiële uitslagen uit Nevada ontving Sanders ruim 40 procent van de stemmen in Nevada. Op geruime afstand volgen Joe Biden (19 procent), Pete Buttigieg (17 procent) en Elizabeth Warren (11 procent).

Hoewel pas een klein deel van de officiële resultaten binnen is, voorspellen Amerikaanse media dat Sanders als winnaar uit de bus zal komen. Hij won ook al in New Hampshire, de vorige staat die voorverkiezingen hield, en eindigde op een gedeelde eerste plaats in Iowa.

Miljardair Michael Bloomberg, die al 500 miljoen dollar uitgaf aan zijn presidentscampagne, deed in Nevada nog niet mee. Zijn naam verschijnt pas op 'Super Tuesday' op de stembiljetten. Op dinsdag 3 maart stemmen veertien staten tegelijk, waaronder grote bevolkingscentra als Californië en Texas.

In tegenstelling tot Iowa en New Hampshire, met overwegend witte inwoners, is Nevada een diverse staat met ook een grote latinobevolking. Volgens peilingen van Amerikaanse media deed Sanders het goed onder latino's: ruim de helft zou hem hebben gesteund.

Het goede resultaat voor Sanders is des te opvallender omdat een van de belangrijkste vakbonden van Nevada zijn leden had opgeroepen om op andere kandidaten te stemmen. Volgens de Culinary Workers Union, die veel medewerkers van de casino's in hoofdstad Las Vegas vertegenwoordigt, zou het universele zorgplan van Sanders de private verzekeringen van casinopersoneel in gevaar brengen. Desalniettemin meldden verslaggevers dat ook in de stembureaus van de casino's veel op Sanders werd gestemd.

Joe Biden reageerde opgelucht nadat duidelijk werd dat hij als tweede was gefinisht. 'We leven nog, we komen terug, en we gaan winnen', zei hij tegen aanhangers in Las Vegas. Verwacht wordt dat Biden beter scoort tijdens de volgende voorverkiezingen, in South Carolina op zaterdag 29 februari. De gewezen vice-president van Barack Obama is nog altijd populair onder zwarte kiezers, waarvan er in South Carolina meer zijn dan in de eerste drie staten.

Geen verkiezingschaos in Nevada

Net als Iowa, de staat die begin februari als eerste hield, werd in Nevada gestemd via een zogenoemde caucus. Dat systeem kent twee stemrondes; kandidaten die in de eerste ronde minder dan 15 procent van de stemmen halen, vallen af. Aanhangers van die kandidaten kunnen in de tweede stemronde kiezen voor een ander. De stemmentotalen uit de tweede ronden worden vervolgens omgezet in een aantal afgevaardigden, dat de kandidaten meenemen naar de Democratische nationale conventie, in juli.

In Iowa leidde dit systeem tot grote chaos, ook omdat een app die gebruikt moest worden om uitslagen te berekenen en door te geven, niet werkte. In Nevada lijken de verkiezingen soepeler te zijn verlopen, al lijkt het doorgeven van de resultaten langer te duren dan in voorgaande jaren. Volgens de Democratische Partij is extra tijd nodig omdat ditmaal meer details over de stembusgang worden gepubliceerd.

