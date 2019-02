Bernie Sanders waagt opnieuw zijn kans bij Amerikaanse presidentsverkiezingen

'Wat ik beloof te doen is, als ik door het land trek, de waarden waarop ieder van ons trots is in Vermont - ons geloof in rechtvaardigheid, in gemeenschap, in politiek aan de basis en stadsbijeenkomsten - dat is wat ik in het hele land ga uitdragen', zei Sanders in zijn aankondiging op Vermont Public Radio.

Hoewel de senator van Vermont de nominatie in 2016 niet kon binnenhalen verwierf Sanders tijdens zijn campagne wel een sterke aanhang. Terwijl hij toen gezien werd als een protestkandidaat, geniet hij nu ook binnen zijn partij brede steun. Gevraagd waarom hij zich kandidaat stelt, zei Sanders dat de huidige president Donald Trump 'een schande voor ons land' is en een 'pathologische leugenaar'.

Hij omschreef hem ook als een 'racist' en een 'seksist', die de Amerikaanse bevolking wil verdelen. Sanders aankondiging komt niet geheel uit de lucht gevallen. Zo meldde nieuwssite Politico zaterdag nog dat Amerikaanse senator Bernie Sanders een video had opgenomen waarin hij zijn kandidatuur lanceert, maar dat nog niet vastlag wanneer die verspreid zou worden.