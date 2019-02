Berlusconi voor de rechter voor mogelijke omkoping getuige

De zaak gaat terug tot de jaren 2008 en 2009. De jonge en ambitieuze ondernemer Giampaolo Tarantini uit Bari voerde escortgirls aan op feestjes van Berlusconi in zijn woningen in Rome en op Sardinië.

De ondernemer was schuldig bevonden aan het aanzetten tot prostitutie en in eerste aanleg tot bijna acht jaar cel veroordeeld. Zijn procedure in beroep loopt nog.

Parallel wordt de 82-jarige Berlusconi ervan beschuldigd de man tijdens het proces te hebben betaald om te zwijgen over de meest saillante details van die feestjes. De ex-premier zou volgens het parket honderdduizenden euro's hebben verschaft, rechtshulp en werk, opdat de man zou liegen tegen de magistraten.

Berlusconi ontkent niet dat hij geld aan Tarantini heeft overgemaakt. Hij zegt enkel iemand en een gezin te hebben geholpen die in zware financiële moeilijkheden waren en zijn. Volgens de krant La Repubblica zei zijn advocaat Nicolo Ghedini er vertrouwen in te hebben dat de mediamagnaat kort na de opening van het proces vrijspraak zal verkrijgen.

De gewezen Italiaanse regeringsleider wordt ook vervolgd voor de omkoping van getuigen in Milaan, Sienna, Rome en Turijn. Hij wordt ervan beschuldigd miljoenen euro's te hebben betaald voor de discretie van de deelnemers aan zijn beruchte "bunga-bunga"-feestjes.