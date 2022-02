Duitsland stuurt nog eens 350 soldaten naar Litouwen in het kader van een NAVO-operatie, nu de spanningen tussen Rusland en het Westen hoog blijven oplopen. Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie Christine Lambrecht maandag aangekondigd. Londen maakte kort daarop bekend dat het zijn aanwezigheid in Polen verhoogt, eveneens met 350 extra militairen.

De 350 militairen van de Bundeswehr zullen de NAVO-gevechtsgroep in Litouwen versterken. 'We versterken zo onze bijdrage wat betreft troepen op de oostelijke flank van de NAVO, en sturen een duidelijk signaal van vastberadenheid naar onze bondgenoten', aldus Lambrecht, die zei dat 'men kan rekenen' op Duitsland.

De Britse versterking komt bovenop de 100 genietroepen die al in Polen aanwezig zijn. Londen wil zo 'tonen dat we samen kunnen werken, en een duidelijk signaal tonen dat het Verenigd Koninkrijk en Polen zij aan zij staan', zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace tijdens een persconferentie met zijn Poolse ambtgenoot Mariusz Blaszczak.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz had zondag al gemeld dat Duitsland bereid was extra troepen naar de Baltische landen te sturen. In eigen land, maar ook daarbuiten, krijgt Scholz kritiek voor een te meegaande houding tegenover het Rusland van president Vladimir Poetin. Maandag is Scholz naar Washington afgereisd voor een eerste ontmoeting met president Joe Biden.

Later deze week staan voor Scholz ook ontmoetingen gepland met de leiders van Baltische landen, en volgende week reist hij af naar Oekraïne en Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is maandag opnieuw in Oekraïne, maar een gepland overleg met president Volodimir Zelenski gaat niet door.

Duitsland leidt nu al een NAVO-missie in Litouwen, waarvoor nu al 500 Duitse soldaten zijn ontplooid.

