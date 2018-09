Bereiken VS en Canada dit weekend nog nieuw handelsakkoord dat NAFTA moet vervangen?

Canada en de Verenigde Staten maken dit weekend vooruitgang in hun pogingen hun handelsconflicten op te lossen en de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone overeind te houden. Het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) uit 1994 moet op aandringen van Washington ingrijpend worden aangepast om relevant te blijven.

President Donald Trump eist dat Canada voor maandag akkoord gaat met aanpassingen van NAFTA, anders gaat hij heffingen invoeren en zo Canadese producten weren. Het derde land van het Noord-Amerikaanse handelsakkoord is Mexico, dat inmiddels tot een vergelijk met de VS is gekomen.

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, heeft in ieder geval haar geplande toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN afgezegd. De speech is op de valreep uitgesteld omdat Freeland in Ottawa bij de onderhandelingen moet zijn.