In Nicaragua is de Belgische-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens vrijgelaten, meldt het Spaanse persbureau EFE.

Andere mensen die werden vrijgelaten, zijn onder meer de journalisten Miguel Mora en Lucía Pineda.

Protesten

De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde Amaya Coppens nam vorig jaar deel aan grootschalige protesten tegen president Daniel Ortega. Aanleiding was de hervorming van het socialezekerheidsstelsel in het Latijns-Amerikaanse land, maar de actievoerders gingen al snel het vertrek van Ortega eisen. Coppens eiste bij die protesten een hoofdrol op.

Maandag al werden in Nicaragua een vijftigtal politieke gevangenen vrijgelaten op basis van een zaterdag gestemde amnestiewet. De oppositie is tegen de wet want ze ziet er een manier in om druk te blijven uitoefenen op tegenstanders van de regering van president Ortega.

De manifestaties werden hardhandig neergeslagen, wat aan minstens 325 mensen het leven zou hebben gekost. Volgens oppositiebewegingen zouden tussen de 600 en 800 tegenstanders van Ortega gevangengenomen zijn.