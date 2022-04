Belgische partijen kijken met gemengde gevoelens naar de Franse verkiezingen. PS-voorzitter Magnette betreurt de 'eeuwige tragedie van links', MR-voorzitter Bouchez verheugt zich over de teloorgang van links en groen. Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken spint garen bij de vooruitgang van Le Pen.

'De eeuwige tragedie van links: verdeeld, speelt ze in de kaart van rechts en extreemrechts.'

Dat schrijft Paul Magnette, de voorzitter van de Belgische PS, op Twitter, nadat de kandidate van de Franse socialisten, Anne Hidalgo, een historisch laag resultaat behaalde, met minder dan 2 procent van de stemmen.

L’éternelle tragédie de la gauche : divisée, elle fait le jeu de la droite et de l’extrême-droite. Elle doit maintenant s’unir pour 1) faire barrage à M. Le Pen 2) battre E. Macron aux législatives pour l’empêcher de mener sa politique antisociale et anticlimatique #Elections2022 — Paul Magnette (@PaulMagnette) April 10, 2022

'Links moet zich nu verenigen om Marine Le Pen te blokkeren en Emmanuel Macron te verslaan bij de parlementsverkiezingen om te voorkomen dat hij een antisociaal beleid voert en een beleid dat tegen het klimaat is', aldus Magnette nog.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez spreekt van 'het faillissement van een wereldvreemde PS. Net zoals de groenen'.

Bouchez noemt het resultaat van huidig president Macron in zijn tweet 'heel mooi, een aanmoediging voor Frankrijk en Europa. De campagne voor de tweede ronde zal geen formaliteit zijn en mobilisatie zal essentieel zijn.'

Hedebouw: 'Mooi van Mélanchon'

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw feliciteert Jean-Luc Mélenchon voor zijn mooie derde plaats, en 'authentiek links' voor zijn mooi resultaat in het algemeen. 'Terwijl PS en LR instorten, tonen ze dat meer mensen nood hebben aan zo'n politieke kracht.' Volgens Hedebouw openen de resultaten een perspectief voor de sociale strijd die nog gevoerd zal worden, die meer dan ooit nodig is in Frankrijk en Europa. Volgens hem hebben de Fransen in de tweede ronde de keuze tussen het 'autoritarisme van de markt en het nationalistisch autoritarisme'.

Coens: 'Vier gelijke blokken'

CD&V-voorzitter Joachim Coens wijst er in een tweet op dat het nog spannend wordt in de tweede ronde van de verkiezingen. 'Vier gelijke blokken in de eerste ronde: extreem links, extreem rechts, nieuw centrum en de afwezigen.' Voorzitter van 'Les Engagés' Maxime Prévot feliciteert Emmanuel Macron. Hij hoopt dat de 'Republiek van de nuance en de verantwoordelijkheid wint van extreemrechts'.

'Beter Europa'

Het Vlaams Belang feliciteert in een mededeling dan weer Marine Le Pen. 'De Fransen staan binnenkort dus voor de ultieme keuze. Meer van hetzelfde: minder koopkracht, jobverlies aan het buitenland, meer migratie en meer EU met Macron enerzijds of meer koopkracht, meer veiligheid, meer soevereiniteit en meer Frankrijk met Marine Le Pen', aldus voorzitter Tom Van Grieken. Volgens het VB zou presidente Marine Le Pen niet alleen een nieuw en beter Frankrijk, maar een beter Europa betekenen.

