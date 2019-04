Belgische moeder stortte 65.000 euro in oorlogskas IS

Er loopt een onderzoek naar de moeder van een Belgische Syriëstrijder die meer dan 65.000 euro overschreef naar terreurgroep IS. Geld dat volgens haar bestemd was voor haar zoon en zijn gezin, maar dat in realiteit gebruikt werd voor een terreurcomplot, bericht Het Laatste Nieuws donderdag.

Een vertrouwelijk document dat de krant in handen kreeg, toont aan dat de moeder verschillende bedragen stortte op de rekeningen van tussenpersonen in het Turkse Istanboel. Van diezelfde rekeningen vloeide er vervolgens geld naar een man die momenteel in Portugal terechtstaat omdat hij een aanslag beraamde in Europa. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de zoon van de vrouw, Sammy D., vanuit Syrië heeft meegewerkt aan de terreurplannen. Hij werd kort na de ontdekking van het complot omgebracht.

De moeder van Sammy strijdt al jaren tegen radicalisering en houdt vol dat ze niet van die bedoelingen wist. 'Het is makkelijk om achter een nietsvermoedende moeder aan te gaan, terwijl de cement-reus Lafarge blijkbaar wel vrijuit gaat voor de honderdduizenden euro's die het bedrijf rechtstreeks aan IS betaald heeft om in Syrië actief te blijven', zegt advocaat Alexis Deswaef.

Volgens hem riskeren nog zeker twee andere moeders een rechtszaak omdat ze geld naar hun kinderen in Syrië hebben gestuurd.